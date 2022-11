Augen zu und durch: Tom Hodel vom FC Teningen (l.) köpft in Richtung des Auggener-Tores. Bastian Bischoff (r.) kommt in dieser Szene nicht an den Ball. – Foto: Achim Keller

FC Teningen gewinnt Verfolgerduell gegen den FC Auggen SC Lahr setzt sich 1:0 im Spitzenspiel beim SC Pfullendorf durch +++ FC 08 Villingen II unterliegt gegen die SF Elzach-Yach nach "schlechtester Saisonleistung"

Der FC Teningen hat das Verfolgerduell in der Fußball-Landesliga für sich entschieden und ist nach einem 3:2(1:0)-Heimsieg über den FC Auggen auf den zweiten Tabellenplatz geklettert.

Es hätte, wie so oft im Fußball, auch anders kommen können für den FV Lörrach-Brombach. Als der Trainer des Fußball-Verbandsligisten, beschwingt vom frischen 1:0 (0:0) gegen den SC Hofstetten, von einem "hochverdienten Sieg" für seine Mannschaft sprach, bei dem man "nie Gefahr lief, zu verlieren", fielen Tiziano Di Domenico die heiklen Anfangsminuten des letzten Hinrundenakts ein. In der ersten Halbzeit habe man einen weitgehend lethargischen Eindruck gemacht, erinnerte er sich, kurz nach Spielbeginn lag man sogar fast in Rückstand. Diese Phase galt es zu berücksichtigen für eine ausgewogene Betrachtung. Hofstetten, der scheinbar biedere Tabellenvorletzte, hatte in der elften Minute einen Foulelfmeter zugesprochen bekommen, den Stürmer Jannik Schwörer flach neben das Tor setzte. "Da haben wir natürlich Glück gehabt", sagte Di Domenico. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

In einer auf mäßigem Niveau stehenden Partie schaffte der FC Waldkirch nicht den dringend benötigten Dreier und musste beim 0:0-Unentschieden gegen den SV Bühlertal sogar froh sein, am Schluss nicht mit leeren Händen dazustehen. In Abschnitt eins hatte Tim Probst die einzige gute Möglichkeit für Waldkirch, verfehlte das Ziel aber knapp. Nach Wiederanpfiff wurde das Spiel zwar nicht besser, dafür aber lebhafter und härter. Pech hatte Bühlertal, als Nico Westermann den Ball an den Außenpfosten setzte. Nach einer Gelb-Roten Karte für Abdou Jagne war Waldkirch in Unterzahl. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff scheiterte Jonas Schneider für die Gäste erneut am Pfosten, während auf der Gegenseite Maxi Scheer beim Versuch, den Ball ins leere Tor zu befördern, unfair gebremst wurde. Kurz vor Spielende musste FCW-Spielertrainer Fabian Nopper ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz. Bühlertal warf nun alles nach vorne, scheiterte aber am glänzend reagierenden Keeper Lukas Lindl. Nopper lobte sein Team für die Moral, eine Niederlage nach den Platzverweisen abgewendet zu haben. Schiedsrichter: Fleig (Brigachtal). Zuschauer: 150. Gelb-Rote Karten: Jagne (59.), Nopper (86./ beide Waldkirch).





In nur einer Partie in der Bundesligahistorie zeigte der Unparteiische häufiger auf den Punkt als beim 4:1-Erfolg der Mannschaft von Trainer Christian Streich gegen die Eisernen am letzten Spieltag vor der WM-Pause. In der Saison 1965/66 gab es zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (4:5) gleich fünf Strafstöße in einem Spiel. In einer turbulenten zweiten Spielhälfte mit vier Treffern, drei Elfmetern und einem Platzverweis erzielte der kurz zuvor eingewechselte Fabio Saggiomo in der 89. Minute den Siegtreffer für die Elf von Jan Lindemann. Mit vier Elfmetern in einer Partie sorgte die Begegnung in der Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin vor gut zwei Wochen für Aufsehen.In nur einer Partie in der Bundesligahistorie zeigte der Unparteiische häufiger auf den Punkt als beim 4:1-Erfolg der Mannschaft von Trainer Christian Streich gegen die Eisernen am letzten Spieltag vor der WM-Pause. In der Saison 1965/66 gab es zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (4:5) gleich fünf Strafstöße in einem Spiel. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Das mag an den schwierigen Bodenverhältnissen festzumachen sein. Vor einer zumindest Spitzenspiel-gerechten Kulisse von 375 Zuschauern beherrschte Pfullendorf die erste halbe Stunde. Wirklich gefährlich wurde es für die Gäste-Defensive um Torhüter Jona Leptig allerdings nie und der SCL behielt mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Lahrs Coach Domenico Bologna hatte eine etwas tiefer stehende Grundordnung gewählt. "Der Plan wurde, auch angepasst an die Bodenverhältnisse, gewählt. Wir agierten abwartender und warteten auf Konter", sagte SCL-Sportvorstand Petro Müller. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Die Erfolgsserie des FC Denzlingen in der Fußball-Verbandsliga ist gerissen. Nach acht Spielen ohne Niederlage mit sieben Siegen erwischte es die Mannschaft von Trainer Florian Kneuker am Samstag beim SV 08 Kuppenheim. Den Gastgebern reichte ein direkt verwandelter Freistoß von Emanuele Giardini in der 14. Minute für ihren 1:0-Erfolg. Dass die Kuppenheimer die Partie kurzfristig auf den Kunstrasen verlegt hatten, wirkte sich für die Denzlinger nachteilig aus. Zum einen hatten die Gäste zuvor noch keine einzige Trainingseinheit auf Kunstrasen absolviert, zum anderen fiel es ihnen nach dem Rückstand schwer, auf dem schmalen Spielfeld gegen eine tief gestaffelte Abwehr Torchancen zu kreieren. „Das darf keine Ausrede sein, aber man hat es gemerkt“, stellte FCD-Trainer Florian Kneuker fest. In der ersten Halbzeit blieb die Denzlinger Offensive völlig stumpf, in der zweiten Halbzeit nutzte sie ihre wenigen Gelegenheiten nicht: Jetmir Qorraj traf den Ball aus guter Position nach einem Rückpass von Erich Sautner nicht richtig (58.), dann scheiterte Sautner selbst mit einem schön gezirkelten Freistoß an SV-Schlussmann Maximilian Bachmair (89.) und blieb auch per Kopf in der Nachspielzeit erfolglos. Im Tor stand bei den Gästen verabredungsgemäß der junge Marvin Mettenberger, der in der ersten Halbzeit das 0:2 mit einer starken Parade verhinderte. „Wir müssen aus diesem Spiel die richtigen Schlüsse ziehen und dann im nächsten Spiel auf Kunstrasen besser agieren“, sagte Kneuker. Schon am kommenden Sonntag dürfte der gleiche Untergrund die Denzlinger beim FC 08 Villingen II erwarten. Tor: 1:0 Giardini (14.). Schiedsrichter: Kresse (Lobbach). Zuschauer: 130.