FC Teningen erweitert Trainerteam mit Tobias Göbel

Der FC Teningen freut sich, die Verpflichtung von Tobias Göbel als Co-Trainer bekannt zu geben. Der 41-Jährige Inhaber der UEFA-A-Lizenz war zuletzt ein halbes Jahr bei der U23 des Bahlinger SC als Cheftrainer tätig.
Zusammen mit Cheftrainer Rainer Hannig sowie Co-Trainer Thomas Mirke wird Göbel für die Oberliga-Mannschaft des FCT in der Saison 2026/2027 tätig sein. Mit seiner langlährigen Erfahrung als Trainer u.a. beim SV Kirchzarten und RW Glottertal, konnte der FCT sowohl fachlich als auch menschlich eine optimale Besetzung der Position finden.
„Mit Tobi Göbel haben wir einen absoluten Fachmann gewinnen können, der unser Trainerteam perfekt ergänzt“, sagt der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer. „Wir wollten für die Oberliga das Trainerteam erweitern und uns auch in den Bereichen Analyse und Trainingsgestaltung professionalisieren. Nachdem Tobi vor ein paar Wochen überraschend auf den Markt kam, wollten wir ihn gerne verpflichten und freuen uns nun, dass es geklappt hat.“
Tobias Göbel zu seiner neuen Aufgabe: "Ich danke dem FC Teningen für das entgegengebrachte Vertrauen und die Chance, als Co-Trainer Teil dieses Vereins zu werden. Vor 20 Jahren war ich bereits als Spieler hier aktiv - umso mehr freue ich mich, jetzt in einer neuen Rolle zurückzukehren. Der FCT hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen und ich bin stolz darauf, künftig ein Teil dieses Weges zu sein. Ich werde alles dafür geben, gemeinsam mit der Mannschaft, dem Trainerteam und dem gesamten Verein die gesteckten Ziele in der Oberliga zu erreichen und die positive Entwicklung weiter voranzutreiben.
Das Trainer- und Betreuerteam vervollständigen weiterhin Torwart-Trainer Michael Flesch, Athletiktrainer Giuseppe Palazzotto sowie Physiotherapeutin Verena Hoelle und Betreuer Lukas Heidenreich.