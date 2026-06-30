FC Teningen erweitert Trainerteam mit Tobias Göbel Göbel trainierte zuletzt den Bahlinger SC II von BZ/PM · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

v.l.: Sportlicher Leiter Kevin Kreuzer, Co-Trainer Tobias Göbel, 1. Vorstand Thomas Hodel, Cheftrainer Rainer Hannig – Foto: Verein

Der FC Teningen freut sich, die Verpflichtung von Tobias Göbel als Co-Trainer bekannt zu geben. Der 41-Jährige Inhaber der UEFA-A-Lizenz war zuletzt ein halbes Jahr bei der U23 des Bahlinger SC als Cheftrainer tätig.

Zusammen mit Cheftrainer Rainer Hannig sowie Co-Trainer Thomas Mirke wird Göbel für die Oberliga-Mannschaft des FCT in der Saison 2026/2027 tätig sein. Mit seiner langlährigen Erfahrung als Trainer u.a. beim SV Kirchzarten und RW Glottertal, konnte der FCT sowohl fachlich als auch menschlich eine optimale Besetzung der Position finden. „Mit Tobi Göbel haben wir einen absoluten Fachmann gewinnen können, der unser Trainerteam perfekt ergänzt“, sagt der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer. „Wir wollten für die Oberliga das Trainerteam erweitern und uns auch in den Bereichen Analyse und Trainingsgestaltung professionalisieren. Nachdem Tobi vor ein paar Wochen überraschend auf den Markt kam, wollten wir ihn gerne verpflichten und freuen uns nun, dass es geklappt hat.“