FC Teningen baut seine Heimserie aus, SF Elzach-Yach landen Heimsieg

Eines muss man Sascha Schröder, Trainer des SC Lahr, lassen: Verlieren kann er. Mit Anstand und Respekt. Wobei es am Freitagabend nur eine gefühlte Niederlage war. "Glückwunsch an den SV Niederschopfheim", sagte Schröder gönnerhaft. "Er hat es im Rahmen seiner Mittel sehr gut gemacht." Dabei hätte der 39-Jährige allen Grund gehabt, sich und seinen Mannen in den Allerwertesten zu beißen. Zwei Punkte futsch im Zweikampf mit dem FC Teningen an der Tabellenspitze. Gegen einen Aufsteiger. Im Derby. Gegen den Vorletzten. "Wenn du hier kein Tor erzielst, dann hast du den Sieg nicht verdient." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SV Niederschopfheim: S. Süme – Wagner, Leidinger (88. Mayer), Schillinger (75. E. Möschle), Priéto (65. Müller), Schaub (82. T. Möschle), Gerasch, Götz, Pies, Weingart (T. Süme), Eichhorn. SC Lahr: Leptig – Stopp, Zehnle, Naletilic (67. Wirth), Häußermann, Bandle, Bross (90.+1 Giedemann), Allgaier, Kalt (90.+3 Elenschleger), Gutjahr, Kaufmann (81. Schumacher). Schiedsrichter: Brudek (Rastatt). Zuschauer: 400.