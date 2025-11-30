 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Das Lachen ist zurück: Die SF Elzach-Yach bejubeln das Tor zum 2:0 gegen den SV Kuppenheim.
Das Lachen ist zurück: Die SF Elzach-Yach bejubeln das Tor zum 2:0 gegen den SV Kuppenheim. – Foto: Achim Keller

FC Teningen baut seine Heimserie aus, SF Elzach-Yach landen Heimsieg

Marco Hanser rettet SV 08 Laufenburg spät einen Punkt +++ SF Elzach-Yach gewinnen nach bärenstarker erster Hälfte auch gegen den SV Kuppenheim

Verlinkte Inhalte

VL Südbaden

Im achten Anlauf gewinnt der FC Teningen zum achten Mal auf eigenem Grün. Der Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga hält den SC Lahr und den FC Auggen damit auf Abstand.

Fr., 28.11.2025, 19:00 Uhr
SV Niederschopfheim
SV NiederschopfheimNiederschpf.
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
0
0

Eines muss man Sascha Schröder, Trainer des SC Lahr, lassen: Verlieren kann er. Mit Anstand und Respekt. Wobei es am Freitagabend nur eine gefühlte Niederlage war. "Glückwunsch an den SV Niederschopfheim", sagte Schröder gönnerhaft. "Er hat es im Rahmen seiner Mittel sehr gut gemacht." Dabei hätte der 39-Jährige allen Grund gehabt, sich und seinen Mannen in den Allerwertesten zu beißen. Zwei Punkte futsch im Zweikampf mit dem FC Teningen an der Tabellenspitze. Gegen einen Aufsteiger. Im Derby. Gegen den Vorletzten. "Wenn du hier kein Tor erzielst, dann hast du den Sieg nicht verdient." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SV Niederschopfheim: S. Süme – Wagner, Leidinger (88. Mayer), Schillinger (75. E. Möschle), Priéto (65. Müller), Schaub (82. T. Möschle), Gerasch, Götz, Pies, Weingart (T. Süme), Eichhorn. SC Lahr: Leptig – Stopp, Zehnle, Naletilic (67. Wirth), Häußermann, Bandle, Bross (90.+1 Giedemann), Allgaier, Kalt (90.+3 Elenschleger), Gutjahr, Kaufmann (81. Schumacher). Schiedsrichter: Brudek (Rastatt). Zuschauer: 400.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Bühlertal
SV BühlertalBühlertal
FC Wolfenweiler-Schallstadt
FC Wolfenweiler-SchallstadtWolf/Schall.
2
2
Abpfiff

"Wir haben heute dort weitergemacht, wo wir in der zweiten Halbzeit gegen den FC Teningen aufgehört haben", lobte "Wölfe"-Trainer Raphael Heitzler seine Mannschaft für eine "richtig geile Teamleistung". Beim SV Bühlertal, gegen den der FC Wolfenweiler/Schallstadt bei seiner Verbandsligapremiere im Hinspiel noch mit 0:4 unterlegen war, wäre auf dem kleinen Kunstrasenplatz auch der sechste Saisonsieg alles andere als unverdient gewesen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Graumann (18.), 1:1 Redzic (34.), 1:2 Leib (38.), 2:2 Götz (70.). SR: Brun (Elsaß/Frankreich). Zuschauer: 190.

Gestern, 14:30 Uhr
FC Teningen
FC TeningenTeningen
FC Rot-Weiß Salem
FC Rot-Weiß SalemSalem
5
0

Auch im achten Heimspiel der Saison 2025/26 war für Gäste im Friedrich-Meyer-Stadion nichts zu holen. "Es war unser klares Ziel auch in dieser Partie die drei Punkte in Teningen zu behalten", sagte FCT-Coach Rainer Hannig nach dem achten Heimsieg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Resch (7.), 2:0 Hodel (23.), 3:0 Resch (39.), 4:0 Obika (74.), 5:0 Hodel (89.). SR: Baumer (Offenburg). ZS: 150.

Gestern, 14:30 Uhr
VfR Hausen
VfR HausenHausen adM.
SV Linx
SV LinxSV Linx
0
0

Auch im siebten Spiel in Folge blieb der VfR Hausen ohne Dreier. Wie schon beim 1:1 in der Vorwoche gegen Salem kassierte die Elf von Amaury Bischoff, der von einer Sperre auf die Trainerbank zurückkehrte, wieder zwei Platzverweise gegen sich. Tom Schellbach musste nach einer Notbremse in der 30. Minute vom Feld. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SR: Mera-Linz (Schopfheim). ZS: 120. Rot: Schellbach (30./Hausen), Al Yahya (39./Linx), Bellemare (90.+1/Hausen). Besond. Vorkommnisse: Aslan vergibt Foulelfmeter (90./Hausen).

Heute, 14:30 Uhr
SF Elzach-Yach
SF Elzach-YachElzach-Yach
SV 08 Kuppenheim
SV 08 KuppenheimKuppenheim
3
0
Abpfiff

Auf dem Titelfoto des Kalmerwald-Echos, dem Stadionheft der SF Elzach Yach bejubeln die SF-Offensivspieler Claudius Bührer und Janis Meier ausgelassen einen Treffer. So wie auf dem Dauer-Cover dieser Saison, des zu jedem Heimspiel erscheinenden Hefts, sah man nicht nur die beiden auf dem Platz aber zuletzt eher selten. Siege gab es bis vor dem letzten Hinrunden-Heimspiel nur zwei. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Elzach: N. Schindler, Winterhalter, Meier (90. Pietsch), Schmieder, Wernet, Klank (88. Thoma), Ohnemus, C. Bührer (60. Fleig), Trenkle, J.L. Schindler (80. Tanor), Agbozo (78. Dick). Tore: 1:0 Schmieder (2.) 2:0 Wernet (43.) 3:0 Schmieder (45.). Schiedsrichter: Schwendemann (Hohberg). Zuschauer: 100.

Gestern, 14:00 Uhr
SC Pfullendorf
SC PfullendorfPfullendorf
SV 08 Laufenburg
SV 08 LaufenburgLaufenburg
2
2
Abpfiff

Mit Rückständen umgehen zu können, das beweisen die Fußballer des SV 08 Laufenburg auch in der Verbandsliga. Beim SC Pfullendorf geriet der Aufsteiger zum siebten Mal im 16. Saisonspiel mit 0:1 in Rückstand. Zum fünften Mal konnte der Tabellensechste im Spielverlauf ausgleichen, einzig bei Spitzenreiter FC Teningen (0:1) und gegen den FC Auggen (0:2) war dies nicht gelungen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Babic (35.), 2:0 Konrad (55.), 2:1, 2:2 beide Hanser (63., 90.+4). Schiedsrichter: Yagci (Seitingen-Oberflacht).

Heute, 14:30 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen II
FC Auggen
FC AuggenAuggen
0
1
Abpfiff

Auf dem Kunstrasen im Villinger Friedengrund entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, in dem der FC Auggen zu Beginn etwas mehr von der Partie hatte, der FC 08 Villingen II sich aber mit zunehmender Spieldauer anmeldete. Große Tormöglichkeiten blieben in den ersten 45 Minuten allerdings nahezu komplett aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tor: 0:1 Dischinger (75./HE). Schiedsrichterin: Gieringer (Sinzheim). ZS: 100. Rot: Uyanik (74. Villingen).

Aufrufe: 030.11.2025, 20:15 Uhr
Badische Zeitung Autor