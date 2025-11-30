FC Teningen baut seine Heimserie aus, SF Elzach-Yach landen Heimsieg

Im achten Anlauf gewinnt der FC Teningen zum achten Mal auf eigenem Grün. Der Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga hält den SC Lahr und den FC Auggen damit auf Abstand.
Eines muss man Sascha Schröder, Trainer des SC Lahr, lassen: Verlieren kann er. Mit Anstand und Respekt. Wobei es am Freitagabend nur eine gefühlte Niederlage war. "Glückwunsch an den SV Niederschopfheim", sagte Schröder gönnerhaft. "Er hat es im Rahmen seiner Mittel sehr gut gemacht." Dabei hätte der 39-Jährige allen Grund gehabt, sich und seinen Mannen in den Allerwertesten zu beißen. Zwei Punkte futsch im Zweikampf mit dem FC Teningen an der Tabellenspitze. Gegen einen Aufsteiger. Im Derby. Gegen den Vorletzten. "Wenn du hier kein Tor erzielst, dann hast du den Sieg nicht verdient." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
SV Niederschopfheim: S. Süme – Wagner, Leidinger (88. Mayer), Schillinger (75. E. Möschle), Priéto (65. Müller), Schaub (82. T. Möschle), Gerasch, Götz, Pies, Weingart (T. Süme), Eichhorn. SC Lahr: Leptig – Stopp, Zehnle, Naletilic (67. Wirth), Häußermann, Bandle, Bross (90.+1 Giedemann), Allgaier, Kalt (90.+3 Elenschleger), Gutjahr, Kaufmann (81. Schumacher). Schiedsrichter: Brudek (Rastatt). Zuschauer: 400.
"Wir haben heute dort weitergemacht, wo wir in der zweiten Halbzeit gegen den FC Teningen aufgehört haben", lobte "Wölfe"-Trainer Raphael Heitzler seine Mannschaft für eine "richtig geile Teamleistung". Beim SV Bühlertal, gegen den der FC Wolfenweiler/Schallstadt bei seiner Verbandsligapremiere im Hinspiel noch mit 0:4 unterlegen war, wäre auf dem kleinen Kunstrasenplatz auch der sechste Saisonsieg alles andere als unverdient gewesen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Graumann (18.), 1:1 Redzic (34.), 1:2 Leib (38.), 2:2 Götz (70.). SR: Brun (Elsaß/Frankreich). Zuschauer: 190.
Auch im achten Heimspiel der Saison 2025/26 war für Gäste im Friedrich-Meyer-Stadion nichts zu holen. "Es war unser klares Ziel auch in dieser Partie die drei Punkte in Teningen zu behalten", sagte FCT-Coach Rainer Hannig nach dem achten Heimsieg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Resch (7.), 2:0 Hodel (23.), 3:0 Resch (39.), 4:0 Obika (74.), 5:0 Hodel (89.). SR: Baumer (Offenburg). ZS: 150.
Auch im siebten Spiel in Folge blieb der VfR Hausen ohne Dreier. Wie schon beim 1:1 in der Vorwoche gegen Salem kassierte die Elf von Amaury Bischoff, der von einer Sperre auf die Trainerbank zurückkehrte, wieder zwei Platzverweise gegen sich. Tom Schellbach musste nach einer Notbremse in der 30. Minute vom Feld. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
SR: Mera-Linz (Schopfheim). ZS: 120. Rot: Schellbach (30./Hausen), Al Yahya (39./Linx), Bellemare (90.+1/Hausen). Besond. Vorkommnisse: Aslan vergibt Foulelfmeter (90./Hausen).
Auf dem Titelfoto des Kalmerwald-Echos, dem Stadionheft der SF Elzach Yach bejubeln die SF-Offensivspieler Claudius Bührer und Janis Meier ausgelassen einen Treffer. So wie auf dem Dauer-Cover dieser Saison, des zu jedem Heimspiel erscheinenden Hefts, sah man nicht nur die beiden auf dem Platz aber zuletzt eher selten. Siege gab es bis vor dem letzten Hinrunden-Heimspiel nur zwei. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Elzach: N. Schindler, Winterhalter, Meier (90. Pietsch), Schmieder, Wernet, Klank (88. Thoma), Ohnemus, C. Bührer (60. Fleig), Trenkle, J.L. Schindler (80. Tanor), Agbozo (78. Dick). Tore: 1:0 Schmieder (2.) 2:0 Wernet (43.) 3:0 Schmieder (45.). Schiedsrichter: Schwendemann (Hohberg). Zuschauer: 100.
Mit Rückständen umgehen zu können, das beweisen die Fußballer des SV 08 Laufenburg auch in der Verbandsliga. Beim SC Pfullendorf geriet der Aufsteiger zum siebten Mal im 16. Saisonspiel mit 0:1 in Rückstand. Zum fünften Mal konnte der Tabellensechste im Spielverlauf ausgleichen, einzig bei Spitzenreiter FC Teningen (0:1) und gegen den FC Auggen (0:2) war dies nicht gelungen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Babic (35.), 2:0 Konrad (55.), 2:1, 2:2 beide Hanser (63., 90.+4). Schiedsrichter: Yagci (Seitingen-Oberflacht).
Auf dem Kunstrasen im Villinger Friedengrund entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, in dem der FC Auggen zu Beginn etwas mehr von der Partie hatte, der FC 08 Villingen II sich aber mit zunehmender Spieldauer anmeldete. Große Tormöglichkeiten blieben in den ersten 45 Minuten allerdings nahezu komplett aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tor: 0:1 Dischinger (75./HE). Schiedsrichterin: Gieringer (Sinzheim). ZS: 100. Rot: Uyanik (74. Villingen).