FC Telavi triumphiert beim ersten Blitzturnier in Dorfmerkingen

Der mitreißende Auftakt

Die Vorfreude in Dorfmerkingen entlud sich in einem emotionsgeladenen Eröffnungsspiel. Der Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen traf auf den Nachbarn und Regionalliga-Aufsteiger VfR Aalen. In einer intensiven Partie über die verkürzte Spielzeit von einmal 45 Minuten behielt der Favorit aus Aalen mit 0:2 die Oberhand. Dean Melo brachte den Regionalligisten in der 10. Minute mit 0:1 in Führung, ehe Michael Kleinschrodt in der 42. Minute mit dem Treffer zum 0:2-Endstand für die Entscheidung sorgte.

Internationaler Kampf auf Augenhöhe

Direkt im Anschluss wartete eine besondere sportliche Herausforderung auf den VfR Aalen. Mit dem FC Telavi präsentierte sich ein spielstarker Vertreter aus der zweiten georgischen Liga. Die Georgier zeigten von Beginn an ihre Klasse. Bereits in der 5. Minute verwandelte Giorgi Nikabadze einen Foulelfmeter zum 0:1 für den FC Telavi. Trotz des leidenschaftlichen Aufbäumens der Aalener blieb es bis zum Schlusspfiff bei diesem knappen Ergebnis, das den Gästen einen Erfolg einbrachte.

Die Entscheidung im letzten Duell

Im letzten Spiel des Turniers forderten die Gastgeber der Sportfreunde Dorfmerkingen den FC Telavi heraus. Auch in diesen 45 Minuten schenkten sich beide Teams auf dem Rasen nichts. Die Entscheidung fiel nach einer halben Stunde: Andrea Devdariani erzielte in der 31. Minute das entscheidende Tor zum 0:1-Sieg für den FC Telavi. Mit diesem Erfolg ging der Turniersieg an den FC Telavi, vor dem VfR Aalen und den gastgebenden Sportfreunden Dorfmerkingen.

Ausblick auf das zweite Turnier mit regionaler Spannung

Nach diesem stimmungsvollen Auftakt müssen sich die Fußballfans nicht lange gedulden, bis der Ball in der Röser-Arena erneut rollt. Am Dienstag, den 21. Juli 2026, steht bereits das zweite Blitzturnier auf dem Programm. Der Gastgeber Sportfreunde Dorfmerkingen eröffnet den Abend um 17:30 Uhr gegen die U19 des 1. FC Heidenheim. Im Anschluss misst sich der Heidenheimer Nachwuchs um 18:45 Uhr mit dem Landesligisten SV Waldhausen. Das Turnier endet schließlich mit der Begegnung zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und dem SV Waldhausen, die um 20 Uhr angepfiffen wird.