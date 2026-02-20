FC Tegernheim freut sich über 19 Spielerzusagen

Im Lager des Landesligisten FC Tegernheim sind die Personalplanungen für die Saison 2026/27 – unabhängig der künftigen Ligazugehörigkeit – sehr weit fortgeschritten. Neben der mittlerweile beendeten Trainersuche hat die Fußballabteilung des FCT in den vergangenen Wochen intensive Gespräche mit dem bestehenden Spielerkader geführt. Mit großer Zufriedenheit können die Verantwortlichen nun mitteilen, dass fast alle Spieler aus dem Bestandskader bereits ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben haben.
„Dieses klare Bekenntnis unterstreicht den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft sowie das Vertrauen in den eingeschlagenen sportlichen Weg mit dem neuen Trainerteam“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Vereins. Damit sei eine hervorragende Grundlage für die weitere erfolgreiche Arbeit der Fußballabteilung des FC geschaffen. „Kontinuität, Identifikation und Teamgeist“ sollen auch zukünftig zentrale Bausteine des sportlichen Konzepts bleiben.
Folgende Spieler haben für die Saison 2026/27 fest zugesagt und werden auch in der kommenden Spielzeit die Fußballschuhe für den FC Tegernheim schnüren: Max Kellner, Stefan Walter, Maximilian Wasmeier, Tobias Rieger, Dominik Feuersänger, Sven Wagner, Jonas Eigenstetter, Tobias Schwarzmeier, Cihangir Özlokman, Jonas Mescheder, Louis Junge, Gentrit Isufi, David Giec, Benjamin Beese, Benedikt Albrecht, Max Materne, Nichita Bucicov, Raphael Lang und Qlirim Bequaj. Zudem befindet sich der Verein mit den nicht genannten Spielern des Bestandskader in Gesprächen.