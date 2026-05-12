FC Taxi, TuS Mündelheim, FSV Duisburg und MTV Union domineren

Am 27. Spieltag der Kreisliga A Duisburg hat Fatihspor Mülheim in Gruppe 1 nach dem 4:4 beim SV Heißen die Tabellenführung behauptet, während TuS Mündelheim gegen ETuS Bissingheim deutlich gewann, SV Duissern ein Zehn-Tore-Spiel gegen SG Duisburg-Süd 98/20 für sich entschied und Duisburger SC Preußen beim TSV Heimaterde Mülheim spät jubelte. In Gruppe 2 setzten FSV Duisburg mit Fünffach-Torschütze Haluk Türkeri, MTV Union Hamborn beim 10:1 gegen SV Gelb-Weiß Hamborn 1930, RWS Lohberg und FC Albania Duisburg mit Vierfach-Torschütze Arnold Basha die auffälligsten Akzente.
UPDATE: FC Taxi, TuS Mündelheim, FSV Duisburg und MTV Union dominieren die Elf der Woche in beiden Gruppen!
>>> Elf der Woche Kreisliga A1
Der SV Duissern hat beim 7:3 gegen SG Duisburg-Süd 98/20 offensiv ein klares Ausrufezeichen gesetzt, musste nach einer sehr starken Anfangsphase aber dennoch mehrfach reagieren. Faouzi Amhamdi brachte die Gastgeber mit einem frühen Doppelpack auf Kurs, als er erst zum 1:0 traf (13.) und kurz darauf das 2:0 nachlegte. Aleksi Vrenozi erhöhte bereits nach 19 Minuten auf 3:0, doch Süd kam nach der Pause durch Osman Şahin zurück. Der Angreifer verkürzte zunächst auf 3:1, ehe Egzon Krasniqi für Duissern schnell antwortete (49.). Şahin blieb trotzdem der prägende Spieler der Gäste, verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:2 (63.) und traf nach dem 5:2 durch Marvin Ellmann auch noch zum 5:3. Die Schlussphase gehörte dann wieder Duissern: Ramón Brünglinghaus und Kevin Hesse machten den klaren Sieg perfekt. Duissern festigt mit 50 Punkten Rang vier, Süd bleibt mit 28 Zählern in der unteren Tabellenhälfte.
Der Duisburger SV 1900 II hat im Tabellenkeller der Gruppe 1 einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen SC Croatia Mülheim eingefahren und damit den direkten Anschluss an die Mannschaften vor ihm gehalten. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, weil Eray Barut einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung verwandelte (15.). Die Antwort des Aufsteigers ließ aber nicht lange auf sich warten: Umutcan Zengin glich nur drei Minuten später aus, ehe Adam Levin Feldkamp die Partie mit dem 2:1 drehte (29.). Danach blieb es lange eng, weil Croatia trotz Rückstands in Schlagdistanz blieb. Erst in der Schlussphase fiel die vermeintliche Entscheidung, als Joel Pfeiffer ebenfalls per Foulelfmeter zum 3:1 traf. In der Nachspielzeit verkürzte Ivan Kofi Annor noch auf 3:2, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Für DSV II sind die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll, während Croatia als Tabellensechster den Abstand nach oben nicht verkürzen konnte.
Der TuS Mündelheim hat seine Position im Aufstiegsrennen der Gruppe 1 eindrucksvoll bestätigt und ETuS Bissingheim mit 7:1 geschlagen. Schon in der Anfangsphase stellten Philipp Schneider mit dem 1:0 (9.) und Max Bausch nur sechs Minuten später die Weichen auf Heimsieg. Zwar kam Bissingheim durch ein Eigentor von Jan-Felix Juschka zum Anschluss (19.), doch Laurenz Alexander Deck sorgte mit dem 3:1 noch vor der Pause wieder für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel wurde es deutlich: Hussein Hamdan traf zum 4:1 (60.), ehe Yannic Geiss (64.), Tim Totzke (73.) und Luca Benedikt Schifferings (74.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Mündelheim steht damit bei 56 Punkten aus 25 Spielen und bleibt vor Fatihspor Mülheim, das allerdings eine Partie weniger absolviert hat.
FC Taxi Duisburg hat sich mit einem 5:1 gegen TuS Viktoria Buchholz II wichtige Luft im Tabellenkeller verschafft. Dabei hatte Buchholz zunächst geführt, weil Tobias Junk nach 27 Minuten zum 1:0 für die Gäste traf. Nur drei Minuten später brachte Tamgac Kece Taxi aber zurück ins Spiel. Nach der Pause kippte die Partie vollständig zugunsten der Gastgeber: Marius Neumann erzielte das 2:1 (55.), Gabriel Maubach baute den Vorsprung in der 75. Minute aus. In der Schlussphase machten Lucas Wächtler und Dorian Sistig den klaren Heimsieg perfekt. Taxi steht nun bei 30 Punkten und hat sich auf Rang acht geschoben, während Buchholz II mit 24 Zählern weiter knapp über den gefährdeten Plätzen bleibt.
TSV Heimaterde Mülheim hat gegen Duisburger SC Preußen eine 3:1-Führung verspielt und am Ende noch 3:4 verloren. Emre Kalayci brachte Heimaterde früh in Führung (13.), ehe ein Eigentor von Jonas Raffaele Frigger den Ausgleich bedeutete. Nach der Pause sah es zunächst gut für die Gastgeber aus: Leonard Niehaus traf zum 2:1, Kalayci erhöhte wenig später auf 3:1. Preußen blieb jedoch im Spiel und kam durch Eren Can Bektas zum Anschluss (69.). Sven Juretzko glich zehn Minuten vor dem Ende aus, bevor Bektas in der Nachspielzeit das 4:3 für Preußen erzielte. Heimaterde bleibt mit 20 Punkten Letzter der aktiven Teams, Preußen verbesserte sich mit dem späten Sieg auf 25 Zähler.
Mülheimer SV 07 II hat dem Aufstiegsanwärter TuSpo Saarn 1908 mit einem 3:2-Heimsieg einen empfindlichen Rückschlag zugefügt. Philipp Schulte brachte den MSV früh in Führung (4.), doch Silas Noah Skuppin glich für Saarn nach einer Viertelstunde aus. Danach nutzte Mülheim eine starke Phase vor der Pause konsequent: Nikolaos Gkontoulas erzielte das 2:1, Lasse Marten Ehrentraut erhöhte auf 3:1 (32.). Saarn kam erst spät wieder heran, als Luis Robert Gebauer in der 78. Minute zum 3:2 traf. Der Ausgleich gelang aber nicht mehr. TuSpo Saarn bleibt mit 51 Punkten Dritter, hat durch die Niederlage aber weiter Boden auf Fatihspor Mülheim und TuS Mündelheim verloren.
SV Heißen und Fatihspor Mülheim trennten sich - und klar ist aber der tabellarische Effekt: Fatihspor hat nun 57 Punkte aus 25 Spielen und ist damit an TuS Mündelheim vorbeigezogen. Heißen steht nach dem Remis bei 42 Punkten und bleibt im oberen Mittelfeld. Für Fatihspor aber sicherlich ein Punktverlust.
28. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 17.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II zg. - Mülheimer SV 07 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Duissern - TSV Heimaterde Mülheim
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger SV 1900 II
So., 17.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - Duisburger SC Preußen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TuS Mündelheim
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 31.05.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - SV Duissern
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuSpo Saarn 1908
So., 31.05.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Fatihspor Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - TSV Heimaterde Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - ETuS Bissingheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 II zg.
RWS Lohberg hat seine Position als Tabellenzweiter mit einem späten 2:1 bei TV Jahn Hiesfeld behauptet. Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause durch Joshua Dowedeit mit 1:0 in Führung (45.+1), doch Lohberg antwortete noch vor dem Halbzeitpfiff: Özgür Bebek traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie eng. Lohberg musste ab der 75. Minute nach Gelb-Rot gegen Necati Güclü in Unterzahl weiterspielen, kam aber dennoch zum entscheidenden Treffer. Orkay Güclü verwandelte in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1. RWS bleibt mit 50 Punkten erster Verfolger von FSV Duisburg, Hiesfeld rangiert mit 30 Zählern weiter im Mittelfeld.
FSV Duisburg hat seine Dominanz in Gruppe 2 mit einem 7:1 gegen SuS 09 Dinslaken II untermauert. Haluk Türkeri prägte die Anfangsphase mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten und stellte früh auf 3:0 (12., 18., 20.). Burak Öktem erhöhte in der 34. Minute, Murat Özkul machte noch vor der Pause das 5:0. Nach dem Seitenwechsel kam Dinslaken II durch Fynn Joshua Behrendt zum 5:1, doch der Tabellenführer ließ keinen Zweifel am Ausgang. Halil Bulut traf zum 6:1, ehe Türkeri in der 86. Minute seinen fünften Treffer des Tages erzielte. FSV steht nun bei 63 Punkten aus 22 Spielen und bleibt mit deutlichem Vorsprung an der Spitze.
Eintracht Walsum hat sich gegen DJK Vierlinden mit 4:2 durchgesetzt und Rang fünf gefestigt. Denis Movile brachte Walsum früh in Führung (6.), ein Eigentor von Sascha Schuldt sorgte nur zwei Minuten später für das 2:0. Nach der Pause erhöhte Tugay Yilmaz auf 3:0, doch Vierlinden kam noch einmal zurück. Salvatore Timpanaro verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:1 (51.), Kevin Blech verkürzte nur zwei Minuten später auf 3:2. Die Partie war damit wieder offen, ehe Kevin Bolou in der 70. Minute das 4:2 für Walsum erzielte. Eintracht steht mit 39 Punkten im oberen Mittelfeld, Vierlinden bleibt mit 17 Punkten im Tabellenkeller.
MTV Union Hamborn hat SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 mit 10:1 geschlagen und sich damit auf Rang drei verbessert. Schon nach zwei Minuten traf Justin Bock zum 1:0, ehe ein nicht namentlich zugeordneter Treffer und David Gehle früh auf 3:0 stellten. Melih Eroglu verkürzte zwar auf 3:1 (28.), doch danach spielte Union Hamborn die Partie klar zu Ende. Justin Stelzer traf zum 4:1, ein weiterer nicht zugeordneter Treffer bedeutete das 5:1 noch vor der Pause. Nach dem Wechsel erhöhte Gehle auf 6:1, Bock legte mit zwei weiteren Treffern nach und komplettierte seinen Dreierpack. Lukas Bischoff erzielte in der 82. Minute den Endstand. Gelb-Weiß Hamborn bleibt mit 25 Punkten im unteren Tabellenbereich.
SC Wacker Dinslaken hat bei SV Heißen II trotz langer Unterzahl einen 2:1-Auswärtssieg geholt. Nach der Roten Karte gegen Nevio Ley spielte Wacker bereits ab der 23. Minute mit einem Mann weniger. Heißen II nutzte das zunächst und ging durch Jagarkhon Sulaiman Rasheed mit 1:0 in Führung (36.). Danach hielt der Tabellenletzte der aktiven Mannschaften den Vorsprung lange, ehe die Schlussphase bitter wurde. Raphael Rosenthal scheiterte zunächst mit einem Handelfmeter am Torwart (79.), machte seinen Fehlschuss aber kurz darauf wett: In der 81. Minute glich er zum 1:1 aus, vier Minuten später erzielte er auch das 2:1 für Wacker. Dinslaken steht damit bei 29 Punkten, Heißen II bleibt bei 14 Zählern.
28. Spieltag
Sa., 16.05.26 17:15 Uhr DJK Vierlinden - MTV Union Hamborn
So., 17.05.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - Sportfreunde Walsum 09
So., 17.05.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Eintracht Walsum
So., 17.05.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Hamborn 90
So., 17.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - 1. FC Hagenshof zg.
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - TV Jahn Hiesfeld
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - DJK Vierlinden
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Heißen II - FC Albania Duisburg
So., 31.05.26 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - SuS 09 Dinslaken II
So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - SC Wacker Dinslaken
So., 31.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - SV Hamborn 90
So., 31.05.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - FSV Duisburg
So., 31.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: