FC Taxi stellt neuen Trainer und Teammanager vor Nach dem Bezirksliga-Abstieg aus der vergangenen Saison steht der FC Taxi Duisburg im Tabellenmittelfeld der A-Liga. Für die kommende Spielzeit stellt der Verein nun einen neuen Teammanager und Cheftrainer vor. von Tristan Benten · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Mamuti und Polenz übernehmen den FC Taxi ab Sommer – Foto: Duisburger SV 1900

Nach nur einem Jahr in der Bezirksliga ging es für den FC Taxi Duisburg zurück in die Kreisliga A, in der er aktuell auf dem neunten Platz verweilt. Ab der kommenden Spielzeit wird allerdings ein neuer Wind im Verein wehen, denn Bojamin Mamuti wird ab der kommenden Saison als Cheftrainer an der Seitenlinie des A-Ligisten agieren. Marcel Polenz wird zudem die Rolle des Teammanagers bekleiden.

Jahrelange Bekanntschaft Mamuti und Polenz agieren schon zusammen beim Ligakonkurrenten Duisburger SV 1900 II. In der Saison 2024/25 übernahmen sie den B-Ligisten und führten ihn gleich in ihrer ersten Spielzeit in die Kreisliga A, wo sie aktuell mit nur zwei Punkten weniger als der FC Taxi auf dem zehnten Platz verweilen. Nun sollen beide Verantwortlichen den Bezirksliga-Absteiger wieder in die Spur bringen. Ihre erste Spielzeit beim DSV, die gleich mit dem Aufstieg verbunden war, war in allen Bereichen überzeugend. Der DSV stellte unter den beiden Verantwortlichen sowohl die beste Offensive (132 Treffer), als auch die stärkste Defensive (35 Gegentore).

Auch in ihrer ersten Saison in der A-Liga konnte das Duo einige Erfolge mit dem Team feiern. Aktuell hat ihre Mannschaft drei Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz - vier Spiele sind noch zu absolvieren. Vor der Zeit beim Duisburger SV agierten Mamuti und Polenz auch beim SV Duissern in der A-Liga zusammen und hielten in jedem Jahr die Klasse mit dem Klub. Erstgenannter war dabei als sportlicher Leiter aktiv.