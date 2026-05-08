FC Taxi stellt neuen Trainer und Teammanager vor

Nach nur einem Jahr in der Bezirksliga ging es für den FC Taxi Duisburg zurück in die Kreisliga A, in der er aktuell auf dem neunten Platz verweilt. Ab der kommenden Spielzeit wird allerdings ein neuer Wind im Verein wehen, denn Bojamin Mamuti wird ab der kommenden Saison als Cheftrainer an der Seitenlinie des A-Ligisten agieren. Marcel Polenz wird zudem die Rolle des Teammanagers bekleiden.
Mamuti und Polenz agieren schon zusammen beim Ligakonkurrenten Duisburger SV 1900 II. In der Saison 2024/25 übernahmen sie den B-Ligisten und führten ihn gleich in ihrer ersten Spielzeit in die Kreisliga A, wo sie aktuell mit nur zwei Punkten weniger als der FC Taxi auf dem zehnten Platz verweilen.
Nun sollen beide Verantwortlichen den Bezirksliga-Absteiger wieder in die Spur bringen. Ihre erste Spielzeit beim DSV, die gleich mit dem Aufstieg verbunden war, war in allen Bereichen überzeugend. Der DSV stellte unter den beiden Verantwortlichen sowohl die beste Offensive (132 Treffer), als auch die stärkste Defensive (35 Gegentore).
Auch in ihrer ersten Saison in der A-Liga konnte das Duo einige Erfolge mit dem Team feiern. Aktuell hat ihre Mannschaft drei Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz - vier Spiele sind noch zu absolvieren.
Vor der Zeit beim Duisburger SV agierten Mamuti und Polenz auch beim SV Duissern in der A-Liga zusammen und hielten in jedem Jahr die Klasse mit dem Klub. Erstgenannter war dabei als sportlicher Leiter aktiv.
In den direkten Duellen mit ihrem neuen Team konnten die beiden Verantwortlichen einen Sieg im Hinspiel feiern (3:2), mussten sich jedoch im Rückspiel knapp mit 1:2 geschlagen geben.
In ihrer kurzen Zeit als Führungskräfte konnten Mamuti und Polenz schon einige Erfolge feiern. Beim FC Taxi warten allerdings einige Aufgaben auf das Duo, denn mit 80 Gegentreffern stellt der Verein die anfälligste Abwehr der Liga - zudem hat der FC mit 43 erzielten Treffern die drittwenigsten Tore der Liga.
In der kommenden Spielzeit sollen der neue Trainer und Teammanager den Neuntplatzierten wieder in die Erfolgsspur bringen. Allerdings wollen Mamuti und Polenz zunächst den Klassenerhalt mit dem SV sichern und gleichzeitig hoffen, dass Taxi ebenfalls in der Liga bleibt.