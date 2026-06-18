FC Tannenhof verpflichtet erfahrenen Schlussmann Tim Schwenzer Der B-Ligist FC Tannenhof verstärkt sich mit einem routinierten Torwart vom VfL Witzhelden II, der auf fast 200 Pflichtspiele im Seniorenbereich zurückblicken kann - Tim Schwenzer wechselt zum FC. von Tristan Benten · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Schwenzer wechselt nach Tannenhof – Foto: Roberto Parolari

Der FC Tannenhof hat auf der Torhüterposition nachgelegt und sich die Dienste von Tim Schwenzer gesichert. Der erfahrene Schlussmann wechselt vom VfL Witzhelden II an die Vennhauser Allee und soll der Mannschaft mit seiner Routine zusätzliche Stabilität verleihen.

Elf Vereine im Herrenbereich Mit insgesamt 196 Pflichtspielen im Seniorenbereich bringt Schwenzer einen großen Erfahrungsschatz mit nach Düsseldorf. Im Laufe seiner Karriere sammelte der Torhüter bei mehreren Stationen wertvolle Spielpraxis und entwickelte sich zu einem verlässlichen Rückhalt zwischen den Pfosten. In seiner Karriere konnte er zudem noch einige Einsätze in der Kreisliga A bei Vereinen wie beispielsweise dem Duisburger FV 08 II sammeln. Bei Witzhelden kam er in der vergangenen Spielzeit auf insgesamt zehn Einsätze.

In seiner Zeit im Seniorenbereich war der 29-Jährige bereits für elf Vereine aktiv - einige davon im Kreis Düsseldorf. Mit der B-Liga ist er derweil ebenfalls vertraut. Beim FC Tannenhof erhofft man sich von der Verpflichtung nicht nur starke Leistungen auf dem Platz, sondern auch wichtige Impulse für die Mannschaft. Der Verein zeigte sich bei der Vorstellung des Neuzugangs entsprechend erfreut und begrüßte den Keeper mit klaren Worten auf dem offiziellen Instagram-Account: "Mit beeindruckenden 196 Pflichtspielen, zahlreichen Stationen im Seniorenbereich und jeder Menge Erfahrung bringt Tim genau die Sicherheit und Mentalität mit, die eine Mannschaft braucht.“