FC Swift: Zwangsverkauf abgewendet

Wie die zuständige Étude Geoffrey Gallé am Mittwochvormittag keine zwei Stunden vor dem Zwangsverkauf von verschiedenem Sport- und Cateringmaterial beim FC Swift Hesperingen bekanntgab (s.u.), ist die Versteigerung am Vereinsgelände abgesagt worden. Der Fall sei laut der Kanzlei abgeschlossen berichtete wort.lu vor Minuten.

Gründe wurden keine genannt, man kann aber davon ausgehen, dass die am Dienstag vom Hesperinger Vereinspräsidenten Fernand Laroche gegenüber RTL getätigte Aussage, dass die Sache im Tagesverlauf geregelt werden würde, tatsächlich auch zutreffend war.