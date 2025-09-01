FC Sulingen zeigt eine „erwachsene Leistung“

– Foto: Philipp Reichelt

Der FC Sulingen hat in der Bezirksliga 1 Hannover ein deutliches Zeichen gesetzt und sich mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den TuS Drakenburg in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit legte die Mannschaft von Trainer Stefan Rosenthal im zweiten Durchgang zu und belohnte sich für eine dominante Vorstellung. "Wir sind sehr dominant aufgetreten in großen Teilen des Spiels und haben stets die Kontrolle gehabt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen."

Der Führungstreffer fiel in der 53. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Rico Lüllmann. Vorausgegangen war ein energisches Nachsetzen von Dennis Könker, der im Gegenpressing den Ball zurückeroberte und gefoult wurde. Der Treffer gab dem FC Sulingen sichtbar Rückenwind. Gestern, 15:00 Uhr FC Sulingen FC Sulingen TuS Drakenburg Drakenburg 3 0 Abpfiff + Video

Das 2:0 fiel in der 76. Minute – ein klassisches Eigentor, wie es im Fußball oft zu sehen ist: Nach einer scharfen Hereingabe von Friedrich Lohmeier bugsierte Drakenburgs Torhüter Fynn Ole Eickhoff den Ball unglücklich ins eigene Netz. Rosenthal nahm den Fauxpas sportlich: „Da kann man ihm gar keinen Vorwurf machen. Entweder macht ihn der eigene Spieler rein oder der Verteidiger. Da hat eben kaum eine Chance, anders zu reagieren." Den Schlusspunkt setzte Innenverteidiger Jarno Kastens in der 81. Minute mit einem sehenswerten Treffer: Nach einem eigenen Ballgewinn 30 Meter vor dem eigenen Tor leitete er den Angriff selbst ein, sprintete über das ganze Feld und wurde schließlich von Bennett Grunert perfekt bedient. Kastens blieb eiskalt und überwand Eickhoff mit einem gefühlvollen Lupfer – das schönste Tor des Tages.