FC Sulingen will gegen Leese zurück in die Spur Nach Auswärtsniederlage nun Pflichtsieg im Heimspiel? Rosenthal warnt eindringlich

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) empfängt der FC Sulingen den TuS Leese zum 6. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover. Auf den ersten Blick scheint die Favoritenrolle klar verteilt: Sulingen ist zuhause gefordert gegen einen Aufsteiger, der nach fünf Spieltagen erst drei Punkte auf dem Konto hat. Doch Trainer Stefan Rosenthal warnt eindringlich davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Das Ziel ist klar: Wir wollen dieses Heimspiel gewinnen“, stellt Rosenthal vorweg. Gleichzeitig betont er: „Es ist eben nicht so leicht, wie es für Außenstehende scheint.“ Seine Warnung kommt nicht von ungefähr – Leese hat mit dem jüngsten 9:2-Kantersieg gegen den TV Stuhr aufhorchen lassen. Gleich vier Treffer gingen dabei auf das Konto von Torjäger Dustin Meinking, auch Sedo Haso und Lukas Stahlhut waren offensiv kaum zu bremsen. So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FC Sulingen FC Sulingen TuS Leese 1912 TuS Leese 15:00 PUSH

Rosenthal hebt vor allem Leeses Angriff hervor: „Zwei sehr, sehr, sehr gute Stürmer auf hohem Bezirksliga-Niveau.“ Und auch in der Defensive verfüge das Team mit Kapitän Hockemeyer über eine stabile Achse. Die bisherigen Ergebnisse unterstreichen Leeses Qualität: Gegen ambitionierte Teams wie Twistringen (2:3) und Neuenkirchen (2:3) verkaufte man sich teuer, zudem gelang ein 3:0-Sieg gegen den TuS Sudweyhe – jene Mannschaft, gegen die Sulingen zuletzt mit 0:1 verlor. Der FC Sulingen steht nach fünf Spielen mit sieben Punkten auf Rang zehn und will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren. Doch die personelle Lage ist erneut angespannt. „Die letzten beiden Wochen sah es besser aus, jetzt haben wir ein, zwei Rückschläge“, so Rosenthal. Gründe reichen von Verletzungen bis hin zu Festivalbesuchen – „aber wir werden wie jede Woche eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schicken.“