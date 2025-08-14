FC Sulingen vor Mammutaufgabe gegen Meisterschaftsfavoriten

Vor dem ersten Heimspiel der Saison gegen den VfL Bückeburg hat Sulingens Trainer Stefan Rosenthal klare Worte gefunden. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel der Saison“, sagte der Trainer, betonte aber zugleich die Schwere der Aufgabe: „Wir bekommen gleich sicherlich einen der schwersten Gegner der Liga zu Gesicht und wissen, dass das der Meisterschaftsfavorit Nummer eins ist.“
„Wir müssen alles aus uns herausholen“ – Sulinger Coach über erstes Heimspiel
Der VfL Bückeburg, Absteiger aus der Landesliga, gilt für Rosenthal als besonders eingespieltes Team. „Mit Kim Neubert haben sie einen sehr erfahrenen Trainer, der genau weiß, was er tut und wie er seine Mannschaft einzustellen hat. Die Mannschaft spielt einen tollen, sehr dominanten Fußball.“ Für Sulingen werde es „eine unglaublich schwere Aufgabe, eine Mammutaufgabe, dort dagegen zu halten“.
Trotz der Schwere der Begegnung kann Rosenthal auf einen gelungenen Saisonstart verweisen. „Aufgrund des Dreiers in Heiligenfelde können wir es etwas entspannter angehen. Es liegt nicht so viel Druck auf dem Kessel, als wenn wir am ersten Spieltag null Punkte geholt hätten.“ Ziel bleibe jedoch, auch gegen den Favoriten Zählbares mitzunehmen.
In der Einschätzung der Gäste spart Rosenthal nicht mit Lob: „Mit Bastian Evers, Marcel Buchholz und Christian Paul Schwier haben sie Ausnahmespieler in ihren Reihen. Und nicht zu vergessen ist der ewige Alexander Bremer, der jedes Jahr aufs Neue mit seiner Trefferquote überrascht und dieser Mannschaft sehr guttut.“
Sein Anspruch an die eigene Mannschaft ist klar: „Wir versuchen, alles rauszuhauen und dem Gegner es möglichst schwer zu machen, uns zu schlagen. Wenn es am Ende so ist, gebe ich mich gern geschlagen – aber nur, wenn wir alles aus uns herausholen, die 90 Minuten plus Nachspielzeit.“
Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15 Uhr an der Verdener Straße in Sulingen.