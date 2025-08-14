FC Sulingen vor Mammutaufgabe gegen Meisterschaftsfavoriten Trainer Stefan Rosenthal erwartet dominanten Gegner aus Bückeburg Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Bückeburg FC Sulingen

Vor dem ersten Heimspiel der Saison gegen den VfL Bückeburg hat Sulingens Trainer Stefan Rosenthal klare Worte gefunden. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel der Saison“, sagte der Trainer, betonte aber zugleich die Schwere der Aufgabe: „Wir bekommen gleich sicherlich einen der schwersten Gegner der Liga zu Gesicht und wissen, dass das der Meisterschaftsfavorit Nummer eins ist.“

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr FC Sulingen - VfL Bückeburg
„Wir müssen alles aus uns herausholen" – Sulinger Coach über erstes Heimspiel

Der VfL Bückeburg, Absteiger aus der Landesliga, gilt für Rosenthal als besonders eingespieltes Team. „Mit Kim Neubert haben sie einen sehr erfahrenen Trainer, der genau weiß, was er tut und wie er seine Mannschaft einzustellen hat. Die Mannschaft spielt einen tollen, sehr dominanten Fußball.“ Für Sulingen werde es „eine unglaublich schwere Aufgabe, eine Mammutaufgabe, dort dagegen zu halten“. Trotz der Schwere der Begegnung kann Rosenthal auf einen gelungenen Saisonstart verweisen. „Aufgrund des Dreiers in Heiligenfelde können wir es etwas entspannter angehen. Es liegt nicht so viel Druck auf dem Kessel, als wenn wir am ersten Spieltag null Punkte geholt hätten.“ Ziel bleibe jedoch, auch gegen den Favoriten Zählbares mitzunehmen.