FC Sulingen verstärkt sich auf der Torwartposition Mit Bennet Rohlfs kommt zur neuen Saison ein 27-jähriger Keeper vom TuS Kirchdorf zur ersten Herren des FC Sulingen. von red · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Sulingen

Der FC Sulingen hat seinen nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Bennet Rohlfs schließt sich ein neuer Torhüter der ersten Mannschaft an. Der 27-Jährige wechselt vom TuS Kirchdorf zum FCS und soll künftig zwischen den Pfosten für zusätzliche Stabilität sorgen.

Mit der Verpflichtung von Rohlfs verstärken die Sulinger ihren Kader gezielt auf einer wichtigen Position. Der Verein begrüßte den Keeper in den sozialen Netzwerken bereits offiziell und verband die Vorstellung mit der Hoffnung auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit sowie viele starke Paraden im Trikot des FCS. Neuer Keeper für die „Erste“