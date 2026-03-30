FC Sulingen verstärkt sich auf der Torwartposition

Der FC Sulingen hat seinen nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Bennet Rohlfs schließt sich ein neuer Torhüter der ersten Mannschaft an. Der 27-Jährige wechselt vom TuS Kirchdorf zum FCS und soll künftig zwischen den Pfosten für zusätzliche Stabilität sorgen.
Mit der Verpflichtung von Rohlfs verstärken die Sulinger ihren Kader gezielt auf einer wichtigen Position. Der Verein begrüßte den Keeper in den sozialen Netzwerken bereits offiziell und verband die Vorstellung mit der Hoffnung auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit sowie viele starke Paraden im Trikot des FCS.
Neuer Keeper für die „Erste“
Für den FC Sulingen ist der Transfer ein weiterer Baustein in der Planung für die neue Spielzeit. Dass der Verein den Wechsel frühzeitig kommuniziert, unterstreicht die Bedeutung der Personalie. Bennet Rohlfs bringt mit 27 Jahren Erfahrung mit und soll diese künftig in der ersten Herrenmannschaft einbringen.