FC Sulingen verspielt Führung – spätes Comeback rettet Punkt

– Foto: Philipp Reichelt

Der FC Sulingen hat im Heimspiel gegen den TuS Sudweyhe nach einer turbulenten Partie ein 3:3 geholt – und sich nach Meinung von Trainer Stefan Rosenthal zumindest noch für eine starke Moral belohnt. Nach einer klaren Führung drohte den Gastgebern zwischenzeitlich sogar eine Niederlage.

Dabei schien die Partie früh in eine klare Richtung zu laufen. Sulingen kontrollierte das Geschehen von Beginn an, ging durch Rico Lüllmann früh in Führung und erhöhte durch Frithjof Lohmeier noch vor der Pause auf 2:0. Dass die Gäste kurz vor dem Seitenwechsel durch Leon Behrami verkürzten, passte aus Sicht des FC-Trainers überhaupt nicht zum Spielverlauf.

„Es war ein wildes Spiel – und aus unserer Sicht vor allem aufgrund des Verlaufs ärgerlich“, sagte Rosenthal nach dem Abpfiff. „Am Ende haben wir uns mit dem späten Ausgleich aber immerhin noch belohnt.“

Nur mit der Chancenverwertung war Rosenthal nicht zufrieden. „Das einzige Problem war das Ergebnis. Statt deutlich höher zu führen, stand es nur 2:1.“ Gerade dieser knappe Vorsprung habe sich später bemerkbar gemacht. „Wir hatten das Spiel komplett unter Kontrolle und hätten nach den Toren von Rico Löhlmann und Friedrich Lohmeier noch nachlegen müssen. Das hat sich später leider gerächt.“

„Die erste Halbzeit ging komplett an uns“, erklärte Rosenthal. „Ich müsste wirklich alle Saisonspiele noch einmal durchgehen, aber das war aus meiner Sicht vielleicht unsere beste Halbzeit überhaupt.“ Seine Mannschaft habe „die Vorgaben hervorragend umgesetzt“, den Gegner „komplett im Griff gehabt“ und „richtig starken Fußball gespielt“.

Sudweyhe dreht die Partie – Sulingen antwortet

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild innerhalb weniger Minuten komplett. Maximilian Degenhardt glich zunächst aus, ehe Joshua Brandhoff die Gäste sogar mit 3:2 in Führung brachte.

„Nach der Pause wollten wir unseren Stil weiter durchziehen, ruhig Fußball spielen und zu Chancen kommen“, sagte Rosenthal. „Dann kippt das Spiel aber innerhalb weniger Minuten.“ Besonders der Ausgleich sorgte beim Sulinger Trainer für Unmut. „Erst fällt das 2:2 durch einen aus unserer Sicht sehr diskutablen Elfmeter.“

Plötzlich musste Sulingen einem Rückstand hinterherlaufen. „In dieser Phase mussten wir uns schütteln“, gab Rosenthal zu. „Auch ich selbst war da nicht zufrieden mit meiner Reaktion. Als Trainer hätte ich die Mannschaft mehr aufbauen müssen.“ Die Enttäuschung sei deutlich spürbar gewesen. „Wir haben kurzzeitig den Faden verloren.“

Erst in der Schlussphase fanden die Gastgeber wieder zurück. „Ab etwa der 70. Minute haben wir umgestellt, höher gepresst und uns wieder zurückgekämpft“, erklärte Rosenthal. Die Belohnung folgte durch ein Eigentor von Bastian Helms zum 3:3.

Dabei wäre für Sulingen sogar noch mehr möglich gewesen. „Wir hatten noch einige gute Möglichkeiten, verschießen sogar einen Elfmeter, kommen aber verdient zum 3:3 und hätten die Partie sogar noch gewinnen können“, sagte Rosenthal.

Trotz des verpassten Sieges überwog beim Trainer die Anerkennung für seine Mannschaft. „Nach der englischen Woche, nach diesen Rückschlägen direkt nach der Pause und bei diesen Temperaturen noch einmal so zurückzukommen – das war beeindruckend.“

Besonders die erste Halbzeit wollte Rosenthal mitnehmen. „Das war die Art von Fußball, die wir spielen wollen.“ Und noch etwas gefiel ihm: „Dass die Mannschaft trotz einer tabellarisch überschaubaren Bedeutung nie aufgegeben hat, verdient großen Respekt.“

FC Sulingen – TuS Sudweyhe 3:3

FC Sulingen: Daniel Poda, Bennet Könker, Dennis Könker, Lukas Lohmeyer, Luca Robin Rosenthal (46. Marlon Michael), Rico Lüllmann (86. Marvin Zawodny), Bennet Grunert, Maksim Ditmann (80. Josia Krüger), Maurice Krüger, Frithjof Lohmeier (58. Ricardo Scholtes), Christian Zerfowski - Trainer: Stefan Rosenthal

TuS Sudweyhe: Lukas Wickbrand, Maximilian Degenhardt, Bastian Helms, Jörn Kastens, Tom Köppener, Joshua Brandhoff, Mika Wrage, Leon Behrami, Niklas Behrens, Jonas Kehlenbeck, Miká Pieper (82. Mehmet Yesildag) - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

Schiedsrichter: Philipp Emde

Tore: 1:0 Rico Lüllmann (10.), 2:0 Frithjof Lohmeier (32.), 2:1 Leon Behrami (44.), 2:2 Maximilian Degenhardt (50.), 2:3 Joshua Brandhoff (54.), 3:3 Bastian Helms (79. Eigentor)