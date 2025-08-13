FC Sulingen verpflichtet Yasin Kacarci

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FC Sulingen hat seinen nächsten Neuzugang vorgestellt. Vom Sulinger Sportpark wechselt Yasin Kacarci an die Verdener Straße. Der Spieler gilt als bekennender Anhänger des türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul. Seine sportlichen Vorbilder stammen unter anderem aus dem Umfeld des Vereins, darunter der türkische Nationalspieler Merih Demiral sowie der langjährige Fenerbahce-Profi Souza. „Wir freuen uns, dass Yasin künftig Teil unseres Vereins ist“, erklärte der Klub in der Mitteilung.