FC Sulingen verpflichtet Yasin Kacarci

Der FC Sulingen hat seinen nächsten Neuzugang vorgestellt. Vom Sulinger Sportpark wechselt Yasin Kacarci an die Verdener Straße. Der Spieler gilt als bekennender Anhänger des türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul. Seine sportlichen Vorbilder stammen unter anderem aus dem Umfeld des Vereins, darunter der türkische Nationalspieler Merih Demiral sowie der langjährige Fenerbahce-Profi Souza.

„Wir freuen uns, dass Yasin künftig Teil unseres Vereins ist“, erklärte der Klub in der Mitteilung.