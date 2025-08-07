FC Sulingen verpflichtet Hugo Noske

Der FC Sulingen setzt seine Transferaktivitäten fort und stellt mit Hugo Noske bereits den siebten Neuzugang für die kommende Bezirksliga-Saison vor. Der 17-Jährige Verteidiger wechselt vom JFV RWD Rehden nach Nordsulingen und bringt dabei Erfahrung aus dem überregionalen Jugendfußball mit.

Noske ist kein Unbekannter beim FC: Bereits in der Jugend spielte er für die JSG Sulingen. „Auch er ist jemand mit Stallgeruch“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Der Club setzt damit weiter auf Spieler, die den Verein und die Region bereits kennen.

Mit der Verpflichtung unterstreicht der FC Sulingen seine Strategie, junge, talentierte Spieler mit Bezug zum Verein langfristig zu binden. Die Integration der Neuzugänge in das Mannschaftsgefüge wird in den kommenden Wochen eine zentrale Rolle spielen, um optimal in die neue Saison zu starten.