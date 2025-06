FC Sulingen verpflichtet Defensivtalent Hugo Noske

Noske ist bereits der vierte Neuzugang mit Wurzeln in Sulingen, nach Bennet Grunert, Bennet Semper und Maksim Dittmann. Für Trainer Stefan Rosenthal ist die Verpflichtung eine gezielte Investition in die Zukunft: „Mit Hugo Noske haben wir uns ein echtes Innenverteidigertalent geangelt. Er ist schnell, kopfballstark und ein richtig guter Zweikämpfer“, so Rosenthal, der den Neuzugang bereits aus gemeinsamen Zeiten in der U15 kennt.

Auch Noske selbst zeigt sich hochmotiviert: „Ich freue mich, wieder beim FC Sulingen zu spielen – und besonders über die erneute Zusammenarbeit mit ‚Taler‘. Ich habe viele gute Erinnerungen an den Verein, die mir die Entscheidung leicht gemacht haben.“