FC Sulingen verabschiedet verdiente Spieler – Gense, Mesloh und Wohler

Der FC Sulingen hat zum Saisonabschluss drei prägende Spieler verabschiedet. Wie der Verein über Instagram mitteilte, beenden Viktor Gense, Lars Mesloh und Mathis Wohlers ihre Zeit in der ersten Herrenmannschaft. Mit persönlichen Worten würdigte der FCS das Engagement und die Verdienste der Abgänge – insbesondere Gense und Mesloh, die ihre gesamte Herrenlaufbahn beim Klub verbracht haben.

„Legenden!“ – mit diesem Begriff fasst der Verein die Bedeutung von Gense und Mesloh zusammen, die zunächst in der zweiten Mannschaft spielten und nach dem Abstieg der ersten Mannschaft zum Kern des Neuaufbaus zählten. Beide gehörten später zur Aufstiegsmannschaft, die den Sprung in die Landesliga schaffte. „Sie haben tatkräftig dazu beigetragen, dass unsere Erste auf viele Jahre voller Erfolge zurückblicken kann“, heißt es in der Mitteilung.

Auch Mathis Wohlers, der den FCS nach zwei Jahren verlässt, wurde mit Dank verabschiedet. Wohlers kehrt zu seinem Heimatverein SV Bruchhausen-Vilsen zurück. In Sulingen war er zuletzt der erfolgreichste Torschütze der Mannschaft. „Mathis war einer der ersten Spieler, der in der sportlich schwierigen Phase im Winter 2023/24 seine Zusage für die Bezirksliga gab“, betonte der Verein. Sein sportlicher Wert wurde ebenso hervorgehoben wie sein Charakter: „Eine Rakete – und charakterlich einwandfrei.“