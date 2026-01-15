FC Sulingen treibt Kaderplanung voran

Der FC Sulingen stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Während sich die Mannschaft aktuell in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 auf die Saison 2025/26 vorbereitet, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die Spielzeit 2026/27. Parallel sorgte der traditionelle Hallencup am vergangenen Wochenende für sportliche Höhepunkte in der Region.
Mit Jarno Kastens und Marlon Michael haben zwei Abwehrspieler ihre Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. Beide Akteure bleiben dem FC Sulingen damit auch über die kommende Spielzeit hinaus erhalten. Die Verantwortlichen der „Ersten“ können somit frühzeitig mit Kontinuität in der Defensive planen.
Sowohl Kastens als auch Michael zählen zu den festen Größen im Defensivverbund des FCS. Ihre Verlängerungen sind ein wichtiges Signal für die sportliche Ausrichtung des Vereins und unterstreichen den Anspruch, den eingeschlagenen Weg in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 langfristig fortzusetzen.
Am vergangenen Wochenende stand in Sulingen nicht nur die Kaderplanung im Fokus, sondern auch der traditionelle McDonald’s-Hallencup. Das Turnier lockte zahlreiche Zuschauer in die Halle und bot spannende Partien.
Am Ende setzte sich der TuS Barenburg durch. Die Kreisliga-Mannschaft gewann das Finale mit 2:0 gegen den VfL Sulingen und sicherte sich damit den Turniersieg. Der Erfolg unterstreicht die starke Hallenform des TuS und sorgte für einen besonderen sportlichen Moment im regionalen Fußballkalender.
Während der Budenzauber in der Halle nun abgeschlossen ist, richtet sich der Blick beim FC Sulingen wieder auf den Ligabetrieb. Mit den frühzeitigen Zusagen für 2026/27 und den Eindrücken aus dem Hallenturnier geht der Verein gut gerüstet in die kommenden Monate.
Die Mischung aus langfristiger Planung und aktueller sportlicher Entwicklung soll dem FCS helfen, sich weiterhin stabil in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 zu behaupten.