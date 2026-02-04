FC Sulingen treibt Kaderplanung frühzeitig voran

Die Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte laufen bei der „Ersten“ des FC Sulingen auf Hochtouren. Parallel dazu hat der Verein bereits wichtige personelle Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und kann sowohl einen Abgang als auch einen Neuzugang vermelden.
Fest steht, dass Torhüter Thorben Klöcker seine aktive Karriere nach Abschluss der laufenden Saison beenden wird. Klöcker gehörte über Jahre hinweg zum festen Bestandteil des Teams und zieht nun einen Schlussstrich unter seine Laufbahn.
Unabhängig davon hat der FC Sulingen bereits den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mit Fabian Emker vom TuS Kirchdorf verstärkt ein weiterer Torhüter den Kader und soll künftig neue Impulse auf dieser Position setzen.
Ein zentrales Element der Planungen ist zudem die frühzeitige Bindung des bestehenden Kaders. Zahlreiche Spieler haben ihre Zusage für die kommende Saison bereits gegeben und schaffen damit eine wichtige Grundlage für Kontinuität und Stabilität.
Folgende Spieler haben ihre Zusage für die Saison 2026/27 erteilt:
Daniel Poda, Bennet Könker, Dennis Könker, Christian Zerfowski, Maurice Krüger, Rico Lüllmann, Frithjof Lohmeier, Lukas Lohmeyer, Bennet Grunert, Maksim Ditmann, Luca Rosenthal, Jonas Lengauer, Marek Schacht, Jarno Kastens, Marlon Michael, Ricardo Scholtes, Yasin Kacarci, Josia Krüger, Patrick Kappermann
Weitere Gespräche mit Spielern laufen derzeit. Über zusätzliche Entscheidungen und Entwicklungen will der Verein zu gegebener Zeit über die Vereins-Homepage sowie die Social-Media-Kanäle informieren.