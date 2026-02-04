FC Sulingen treibt Kaderplanung frühzeitig voran

– Foto: Philipp Reichelt

Die Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte laufen bei der „Ersten“ des FC Sulingen auf Hochtouren. Parallel dazu hat der Verein bereits wichtige personelle Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und kann sowohl einen Abgang als auch einen Neuzugang vermelden.

Fest steht, dass Torhüter Thorben Klöcker seine aktive Karriere nach Abschluss der laufenden Saison beenden wird. Klöcker gehörte über Jahre hinweg zum festen Bestandteil des Teams und zieht nun einen Schlussstrich unter seine Laufbahn.

Unabhängig davon hat der FC Sulingen bereits den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mit Fabian Emker vom TuS Kirchdorf verstärkt ein weiterer Torhüter den Kader und soll künftig neue Impulse auf dieser Position setzen.