FC Sulingen siegt auch in Stuhr und baut Serie aus

Rosenthal sprach nach Abpfiff von „einem schweren Stück Arbeit“ und lobte den couragierten Auftritt des Gegners: „Stuhr hat uns das Leben richtig schwer gemacht. Wir sind klar zufrieden mit dem Ergebnis und gehen vom Platz nach dem Motto: Mund abputzen, 2:1 gewonnen, weiter geht’s.“

Sulingen lange mit Problemen

Die Partie auf dem Kunstrasenplatz entwickelte sich zäh. „Es war eine sehr zerfahrene Partie,“ beschrieb Rosenthal. „Stuhr hat in einer Rautenformation gespielt, viele lange Bälle geschlagen und mit zwei Stürmern Druck gemacht. Das haben sie sehr ordentlich gemacht.“

Seine Mannschaft habe sich gerade in der ersten Halbzeit schwertun müssen. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, hatten viele Ballverluste und Probleme, uns an den Kunstrasen zu gewöhnen,“ erklärte der Coach. Die beste Chance vor der Pause vergab Jonah Hellmers für die Gastgeber, während Sulingen nur über Standards Gefahr andeutete. „Das 0:0 zur Halbzeit ging völlig in Ordnung, das hatte sich Stuhr auch verdient,“ bilanzierte Rosenthal.

Doppelschlag entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel fand Sulingen besser ins Spiel – auch dank taktischer Umstellungen. „Wir hatten vor dem Spiel schon darüber gesprochen, geduldig zu bleiben. Dann haben wir zwei, drei Positionstausche vorgenommen, das hat gutgetan,“ so Rosenthal.

Der Plan ging auf: Bennet Grunert brachte die Gäste in der 70. Minute nach Vorarbeit von Maurice Krüger in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Ricardo Scholtes auf 2:0 – eine Kopie seiner zuvor vergebenen Großchance. „Diesmal hatte er mehr Ruhe und Übersicht, das war die Entscheidung,“ meinte der Trainer.

Doch der Tabellenletzte kam noch einmal zurück. Yannick Evers verkürzte in der 77. Minute, nachdem Sulingen in der Defensive kollektiv geschlafen hatte. „Das war ein komisches Tor – wir dachten, der Ball wäre schon im Aus. Da haben wir alle abgeschaltet,“ ärgerte sich Rosenthal. In Gefahr geriet der Sieg danach aber nicht mehr.

Respekt für den Gegner, Blick auf Twistringen

Rosenthal lobte den Auftritt des Gastgebers ausdrücklich: „Ich habe riesigen Respekt vor einer Mannschaft, die da unten steht und trotzdem alles reinhaut. Stuhr hat sich nichts vorzuwerfen.“

Zugleich zeigte er sich erleichtert: „Das war ein schwieriges Spiel – Kunstrasen, Gegner mit null Punkten, dazu der Kopf, der einem sagt: bloß nicht die Ersten sein, die da verlieren. Das steckt in so einer jungen Mannschaft drin. Umso wichtiger, dass wir es gezogen haben.“

Mit nun 18 Punkten steht Sulingen auf Rang acht der Tabelle. Kommende Woche wartet ein echter Prüfstein: der ungeschlagene Tabellenzweite SC Twistringen.

Rosenthal blickt der Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Wir haben uns eine gute Ausgangssituation erarbeitet, fünf Spiele ungeschlagen. Twistringen soll herkommen – wir freuen uns drauf.“