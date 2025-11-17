FC Sulingen setzt Serie fort – Rosenthal lobt „bockstarker Leistung"

Der FC Sulingen hat sein Heimspiel gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke mit 1:0 gewonnen und damit den sechsten Tabellenplatz in der Bezirksliga gefestigt. Trainer Stefan Rosenthal zeigte sich nach Abpfiff erleichtert – und zugleich beeindruckt von der Leistung seiner ersatzgeschwächten Mannschaft.

Am Ende sei die Entscheidung zu spielen richtig gewesen: „Ich glaube, im Sinne des Fußballs war es gut, dass wir gespielt haben.“

„Wir haben 1:0 gewonnen, letztendlich ein Wunschergebnis in Anführungsstrichen“, sagte Rosenthal. „Natürlich sind wir sehr glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben, aber auch dieses Spiel hatte wieder viele Facetten bereit, die Fußball eben ausmachen.“ Die Platzbedingungen seien äußerst schwierig gewesen: „Sehr seifiger Belag, sehr tief, es stand lange zur Diskussion, ob wir absagen oder nicht.“

Frühe Rote prägt das Spiel – Rosenthal lobt Strutz’ Einsicht

Die Partie kippte früh, als Moritz Strutz (Steimbke) in der 14. Minute mit gestrecktem Bein in Torwart Daniel Poda rutschte. „Das Spiel hat schnell eine Wendung bekommen durch eine rote Karte“, so Rosenthal. „Er verletzt unseren Torwart und bekommt folgerichtig rot.“

Trotz des Fouls möchte Rosenthal den Spieler nicht an den Pranger stellen:

„Ich glaube nicht, dass es böse Absicht war.“ Besonders hob er hervor: „Er hat sich sofort entschuldigt, in der Halbzeit nach dem Gesundheitszustand gefragt und nach dem Spiel nochmal. Das fand ich sehr löblich.“

Daniel Poda habe sich an den Rippen verletzt und werde im Krankenhaus untersucht. Da kein Ersatztorwart zur Verfügung stand, habe er weiterspielen müssen: „Er hatte dann auch nicht mehr viel zu tun gegen zehn Mann.“

Dominanz in Überzahl – aber versäumte Entscheidung

Gegen dezimierte Gäste hatte der FC Sulingen viel Ballbesitz. „Wir haben eine kurze Akklimatisierungsphase benötigt, um mit dieser Überzahl klarzukommen.“ Danach sei das Spiel kontrolliert worden: „Gerade zwischen Minute 30 und 45 haben wir sehr, sehr gut gespielt, viel über Außen.“

Das entscheidende Tor erzielte Ricardo Scholtes (45.+3) nach Vorlage von Maksim Ditmann.

In der zweiten Halbzeit verpasste Sulingen mehrfach die Vorentscheidung:

„Christian Zerfowski zweimal, Alper Yildirim, Maksim Dittmann – sehr viele Chancen.“

Diese Nachlässigkeit veränderte das Spielgefühl: „Ab Minute 70, 75 waren wir nicht mehr so sauber im Spiel. Im Hinterkopf schwirrte die Tatsache, dass ein Moment reicht, dass es 1:1 steht.“

Steimbke kam jedoch nur zu einem gefährlichen Abschluss durch Darian Guse: „Mehr eben nicht.“

„Bockstark, was die Jungs abliefern“ – Rosenthal adelt sein Team

Besonders hob Rosenthal die Defensivleistung hervor. Erneut musste er eine neue Innenverteidigung aufstellen – diesmal Dennis Könker und Jonas Ruks.

„Wir haben wieder zu Null gespielt, haben die drittbeste Abwehr. Es ist einfach bockstark, was die Jungs – drei A-Jugendliche heute wieder in der Startelf – da abliefern.“

Sein Fazit fällt entsprechend positiv aus:

„Ich habe allergrößten Respekt davor, was die Jungs aufs Parkett zaubern.“

Die Mannschaft befinde sich auf dem richtigen Weg: „Wir kommen in die richtige Richtung, um an Weihnachten auf Platz sechs zu stehen. Das ist das Ziel. Da haben wir heute einen weiteren Schritt getätigt.“