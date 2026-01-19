Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FC Sulingen setzt auf Kontinuität
Scholtes und Schacht verlängern für die Saison 2026/2027
Der FC Sulingen treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran. In der Bezirksliga Hannover, Staffel 1, kann der Verein zwei weitere wichtige Zusagen vermelden: Ricardo Scholtes und Marek Schacht werden auch in der Saison 2026/2027 das Trikot des FCS tragen.
Frühe Planungssicherheit für die „Erste“
Mit den Zusagen der beiden Spieler setzen die Verantwortlichen der ersten Mannschaft ein klares Zeichen in Richtung Kontinuität. Bereits frühzeitig wird am Gerüst für die kommende Spielzeit gearbeitet, um sportliche Stabilität und Planungssicherheit zu gewährleisten.
Ricardo Scholtes und Marek Schacht signalisierten dem Verein ihre Bereitschaft, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen. Beide bleiben dem FC Sulingen damit über die laufende Saison hinaus erhalten.
Vertrauen in bewährte Kräfte
Die Verlängerungen unterstreichen das Vertrauen des Vereins in seine bestehenden Leistungsträger. Statt auf kurzfristige Veränderungen zu setzen, verfolgt der FCS eine Strategie, die auf Beständigkeit und mannschaftliche Geschlossenheit baut.
Gerade in einer anspruchsvollen Liga wie der Bezirksliga Hannover ist ein eingespielter Kader ein wichtiger Faktor für sportlichen Erfolg.
Weitere Zusagen in Vorbereitung
Die Personalplanungen für die Saison 2026/2027 sind damit noch nicht abgeschlossen. Weitere Entscheidungen sollen in den kommenden Wochen folgen. Der FC Sulingen arbeitet weiterhin daran, frühzeitig die Weichen für eine stabile und konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen.