FC Sulingen setzt auf Kontinuität

Frühe Planungssicherheit für die „Erste“

Mit den Zusagen der beiden Spieler setzen die Verantwortlichen der ersten Mannschaft ein klares Zeichen in Richtung Kontinuität. Bereits frühzeitig wird am Gerüst für die kommende Spielzeit gearbeitet, um sportliche Stabilität und Planungssicherheit zu gewährleisten.

Ricardo Scholtes und Marek Schacht signalisierten dem Verein ihre Bereitschaft, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen. Beide bleiben dem FC Sulingen damit über die laufende Saison hinaus erhalten.