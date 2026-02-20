FC Sulingen: Rosenthal lobt die Youngster

– Foto: BUYO

Die Vorbereitung des FC Sulingen auf die zweite Saisonhälfte verlief alles andere als optimal – zumindest was die Platzbedingungen anging. Schnee und Eis verhinderten über Wochen ein reguläres Training auf dem Rasen. Trainer Stefan Rosenthal spricht von der „kompliziertesten Vorbereitung“ seiner Amtszeit.

Das sportliche Highlight folgte dann mit dem Trainingslager in der Sportschule Lastrup. „Von Donnerstag bis Sonntag konnten wir fünfmal auf dem Platz trainieren. Da haben wir intensiv das nachgeholt, was zuvor nicht möglich war.“ Insgesamt zeigt sich Rosenthal trotz der widrigen Umstände zufrieden, warnt aber vor einem „Kaltstart“, sobald das Wetter stabil bleibt: „Wenn es losgeht, müssen wir sofort parat sein. Das wird vor allem eine mentale Frage.“

„Die Vorbereitung lief wie für alle Mannschaften unbefriedigend, weil wir kaum auf den Platz konnten“, sagt Rosenthal. „Man musste viel improvisieren.“ Dank Hallenzeiten und Einheiten im Fitnessstudio sei dennoch ordentlich gearbeitet worden. Kreativität war ebenfalls gefragt: „Nach einer Laufeinheit haben wir uns eine mobile Sauna organisiert. Das kam richtig gut an. Die Not macht erfinderisch.“

Der Fokus lag klar auf Verjüngung. „Wir haben vier 18-Jährige geholt. Der älteste Neuzugang war 23. Teilweise standen vier A-Jugendliche in der Startelf.“ Das Durchschnittsalter pendelte sich bei rund 21 bis 22 Jahren ein. „Darauf sind wir stolz. Und die Integration der Jungen hat unglaublich schnell funktioniert. Sie entwickeln sich stark, weil sie viel Spielzeit bekommen.“

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist Rosenthal einverstanden – vielleicht sogar etwas mehr als das. „Wir haben uns im Mittelfeld gesehen. Letztes Jahr waren wir ein Spitzenteam, aber im Sommer gab es einen bewussten Umbruch mit acht, neun neuen Spielern.“

Trotz der positiven Entwicklung blieb Sulingen von Problemen nicht verschont. „Wir hatten einen großen Kader, aber trotzdem Personalprobleme. Ein Innenverteidiger war ein halbes Jahr im Auslandseinsatz, dazu Knieverletzungen und Urlaube. Wir mussten oft stricken und flicken.“ Umso zufriedener ist Rosenthal mit der sportlichen Ausbeute.

Rückrunde wird „Stress pur“

In der zweiten Saisonhälfte warten 16 Spiele in zwölf Wochen. „Das wird Stress pur“, sagt Rosenthal. „Auch gut für die jungen Spieler, diese Drucksituationen kennenzulernen.“ Mit Spielen gegen Twistringen, Neuenkirchen, Bückeburg und Evesen stehen echte Kaliber an.

Eine besondere Herausforderung sieht der Trainer in der Tabellenkonstellation: „Wir dürfen nicht die Mannschaft werden, die zwischen Auf- und Abstiegskampf steht und dadurch an Intensität verliert. Für die Teams oben und unten geht es um alles. Diese Mentalität müssen wir trotzdem an den Tag legen.“ Ziel sei es, sich weiterzuentwickeln – und „vielleicht noch mal an Platz fünf zu kratzen“.

Personalien und Prognosen

In der Winterpause gab es zwei Veränderungen. „Jonas Rucks ist beruflich bedingt zum TuS Bahrenburg gewechselt. Das ist schade, aber verständlich.“ Neu im Kader ist Alexander Kühs vom SV Bruchhausen-Vilsen. „Ein sehr kopfballstarker Innenverteidiger. Diese Qualität hat uns bei Standards ein Stück weit gefehlt.“

Eine klare Meinung hat Rosenthal auch zur Meisterfrage: „Ich bin Ex-Twistringer und habe eine gewisse Verbundenheit. Sie spielen eine herausragende Saison. Aber VfR Evesen hat andere Mittel – siehe Trainingslager in der Türkei. Ich glaube, da führt am Ende kein Weg dran vorbei. Evesen wird Meister.“

Im Tabellenkeller sieht er FC Gessel-Leerssen als klaren Kandidaten. „Für sie war es ein Abenteuer.“ Dahinter werde es eng: „Zwischen Stuhr und Heiligenfelde ist noch alles möglich. Heiligenfelde sehe ich eher kritisch. Helstorf halte ich für zu stark.“ Es könne ein „langes Hauen und Stechen“ um die verbliebenen Abstiegsplätze geben.

Zum Abschluss richtet Rosenthal den Blick nach vorne: „Ich freue mich auf zweistellige Temperaturen, den Frühling und darauf, dass es endlich wieder auf normalem Rasen losgeht.“