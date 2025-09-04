FC Sulingen reist mit Rückenwind nach Sudweyhe

Am Sonntag wartet auf den FC Sulingen ein echter Härtetest: Beim TuS Sudweyhe muss die Mannschaft von Trainer Stefan Rosenthal gegen einen Gegner antreten, der über große individuelle Klasse verfügt und ebenfalls mit Selbstvertrauen in den 5. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover geht. Anstoß ist um 15 Uhr.
Sudweyhe gewann zuletzt deutlich mit 5:1 beim TV Stuhr und zeigte dabei seine Offensivqualitäten. Besonders Mika Pieper und Tom Köppener wussten zu überzeugen – beide trafen und gehörten zu den auffälligsten Spielern. Auch die Behrens-Zwillinge Maik und Niklas trugen sich in die Torschützenliste ein. Damit stehen für Sudweyhe nach drei Partien zwei Siege und ein Torverhältnis von 6:4 zu Buche – das bedeutet aktuell Tabellenplatz neun.
Auf Seiten des FC Sulingen herrscht nach dem klaren 3:0-Heimsieg gegen den TuS Drakenburg ebenfalls gute Stimmung. Die Mannschaft zeigte eine reife und konzentrierte Vorstellung, ließ hinten kaum etwas zu und setzte vorne immer wieder gefährliche Akzente. Jarno Kastens sorgte mit einem sehenswerten Treffer für den Schlusspunkt.
Trainer Stefan Rosenthal erwartet in Sudweyhe dennoch eine anspruchsvolle Aufgabe: „Ein schweres Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, die von ganz vielen individuellen Topspielern geprägt ist.“ Besonders hob er Akteure wie Maximilian Wirth, Maximilian Degenhardt, Bastian Helms, Tom Köppener und Joshua Brandhoff hervor. Für Rosenthal ist klar: „Wenn sie ihr Potenzial abrufen, gehören sie zu den Top fünf der Liga.“
Dennoch fährt Sulingen nicht mit Angst, sondern mit Ambitionen nach Sudweyhe: „Wir stehen nicht gewaltig unter Druck, wollen frei aufspielen und unser Ding durchziehen“, so Rosenthal. Positiv: Die personelle Lage hat sich laut dem Coach spürbar entspannt. Zwar fehlen weiterhin einige Spieler, doch im Vergleich zur Vorwoche sei der Kader wieder breiter aufgestellt.
Mit sieben Punkten aus vier Spielen steht Sulingen derzeit auf Platz acht – einen Rang vor Sudweyhe. Es ist also ein echtes Duell auf Augenhöhe. Beide Teams könnten mit einem Sieg den Anschluss an die Top fünf halten. Besonders für Sudweyhe bietet sich nach dem Kantersieg in Stuhr die Gelegenheit, den positiven Trend zu bestätigen. Sulingen dagegen will an die starke Vorstellung gegen Drakenburg anknüpfen – und zeigen, dass die Mannschaft auch auswärts reif für Punkte ist.