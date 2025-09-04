FC Sulingen reist mit Rückenwind nach Sudweyhe

– Foto: Philipp Reichelt

Am Sonntag wartet auf den FC Sulingen ein echter Härtetest: Beim TuS Sudweyhe muss die Mannschaft von Trainer Stefan Rosenthal gegen einen Gegner antreten, der über große individuelle Klasse verfügt und ebenfalls mit Selbstvertrauen in den 5. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover geht. Anstoß ist um 15 Uhr.

Sudweyhe gewann zuletzt deutlich mit 5:1 beim TV Stuhr und zeigte dabei seine Offensivqualitäten. Besonders Mika Pieper und Tom Köppener wussten zu überzeugen – beide trafen und gehörten zu den auffälligsten Spielern. Auch die Behrens-Zwillinge Maik und Niklas trugen sich in die Torschützenliste ein. Damit stehen für Sudweyhe nach drei Partien zwei Siege und ein Torverhältnis von 6:4 zu Buche – das bedeutet aktuell Tabellenplatz neun. So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe FC Sulingen FC Sulingen 15:00 PUSH

Auf Seiten des FC Sulingen herrscht nach dem klaren 3:0-Heimsieg gegen den TuS Drakenburg ebenfalls gute Stimmung. Die Mannschaft zeigte eine reife und konzentrierte Vorstellung, ließ hinten kaum etwas zu und setzte vorne immer wieder gefährliche Akzente. Jarno Kastens sorgte mit einem sehenswerten Treffer für den Schlusspunkt. Trainer Stefan Rosenthal erwartet in Sudweyhe dennoch eine anspruchsvolle Aufgabe: „Ein schweres Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, die von ganz vielen individuellen Topspielern geprägt ist.“ Besonders hob er Akteure wie Maximilian Wirth, Maximilian Degenhardt, Bastian Helms, Tom Köppener und Joshua Brandhoff hervor. Für Rosenthal ist klar: „Wenn sie ihr Potenzial abrufen, gehören sie zu den Top fünf der Liga.“