FC Sulingen begrüßt drei weitere Neuzugänge

Marlon Michael, ebenfalls neu im Kader, wird dem Team vorerst verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Der junge Offensivspieler laboriert derzeit an einem Kreuzbandriss. Die Vereinsführung zeigt sich dennoch überzeugt von seinem Potenzial und setzt langfristig auf den Neuzugang. Der FC Sulingen wünscht ihm eine vollständige Genesung und freut sich auf sein baldiges Comeback.

Bennet Grunert bringt nicht nur Talent, sondern auch eine tiefe familiäre Bindung zum Verein mit. Der Name Grunert ist eng mit der Geschichte des FC Sulingen verbunden: Vater Lars und Onkel Jens feierten in der Vergangenheit große Erfolge mit der Ersten. Nun tritt Bennet in ihre Fußstapfen und möchte seine eigene Laufbahn im Herrenbereich gestalten.

Mit der Verpflichtung dieser drei Spieler setzt der FCS weiterhin auf eine Mischung aus regionaler Identifikation, fußballerischem Ehrgeiz und nachhaltigem Teamaufbau. Die Verantwortlichen zeigen sich mit dem bisherigen Verlauf der Kaderplanung zufrieden.