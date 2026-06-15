FC Sülbeck/Immensen verpflichtet Felix Hahne

– Foto: André Nückel

Der FC Sülbeck/Immensen treibt seine Kaderplanung für die kommende Bezirksliga-Saison weiter voran. Mit Felix Hahne schließt sich ein 21-jähriger Neuzugang von der SG Elfas dem Verein an und soll insbesondere das Offensivspiel beleben.

Mit dem 21-Jährigen verstärkt der FC das Team um einen jungen Spieler, dem die Verantwortlichen weiteres Entwicklungspotenzial zutrauen. Hahne blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen und möchte seinen Beitrag zum sportlichen Erfolg leisten.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe, möchte mich weiterentwickeln und das Team bestmöglich unterstützen“, sagt der Neuzugang über seinen Wechsel zum FC Sülbeck/Immensen.

Auch auf Vereinsseite sind die Erwartungen klar formuliert. Markus Schnepel sieht in Hahne eine Verstärkung für die Offensive und verbindet die Verpflichtung mit konkreten sportlichen Hoffnungen. „Felix wird uns dabei helfen, unser Offensivspiel zu verbessern. Jetzt gilt es, ihn schnellstmöglich in die Mannschaft zu integrieren“, erklärt Schnepel.

Für den FC Sülbeck/Immensen ist die Verpflichtung ein weiterer Schritt in den Planungen für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga. Nach dem Abstieg aus der Landesliga arbeitet der Verein daran, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Hahne soll dabei helfen, neue Impulse im Offensivbereich zu setzen und sich gleichzeitig persönlich weiterzuentwickeln.