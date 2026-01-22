FC Sülbeck/Immensen: "Liga ist ein riesiges Abenteuer"

Winterpause und Vorbereitung
Nach der Hinrunde gönnt sich die Mannschaft zunächst eine längere Auszeit. „Wir machen bis Ende Januar Pause und starten dann in die Vorbereitung“, erklärt Strzalla. Ganz ohne Fußball bleibt das Team jedoch nicht: „Jetzt zwischen den Jahren und im Januar nehmen wir noch an einigen Hallenturnieren teil.“ Besondere Teambuilding-Maßnahmen oder Trainingslager sind nicht geplant, der Fokus liegt auf der sportlichen Vorbereitung.
Ein ehrlicher Blick auf die Hinrunde
Der Saisonverlauf hat die Mannschaft vor große Aufgaben gestellt. Strzalla ordnet die Situation realistisch ein: „Für uns war und ist diese Liga ein riesiges Abenteuer. Das wussten wir vorher und gehen auch ganz offen damit um.“ Zwar habe man sich „erhofft, mehr Punkte zu holen oder besser dazustehen“, doch zuletzt sei eine positive Entwicklung erkennbar.
„Ich finde, die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen selbst aus dem Negativloch gezogen und die Spiele offener gestaltet und auch das erste Mal gepunktet“, sagt der Teammanager. Besonders stolz zeigt er sich auf die Ausgangslage des Vereins: „Wir intern wissen, wo wir herkommen und sind stolz darauf, mit unserem kleinen Verein ohne finanzielle Mittel für Spieler überhaupt in so einer Liga sich messen zu können mit solch großen Namen wie Göttingen 05, SSV Vorsfelde oder der MTV Gifhorn.“
Zusammenhalt als große Stärke
Trotz der sportlichen Rückschläge bleibt die Stimmung im Team stabil. „Ich finde, trotz der Negativserie bin ich zufrieden, wie die Jungs damit mittlerweile umgehen“, betont Strzalla. Besonders die Trainingsbeteiligung hebt er hervor: „Unsere Trainingsbeteiligung ist trotzdem immer top, alle verstehen sich gut und das ist, was unseren Verein ausmacht.“
Der Teamgeist sei ein entscheidender Faktor: „Alle stehen zusammen. Und diesen Weg werden wir weiterhin verfolgen.“
Lernprozesse in einer anspruchsvollen Liga
Die Umstellung auf das Niveau der Landesliga brachte jedoch auch Probleme mit sich. „Die Mannschaft hat in den ersten Spielen ein wenig naiv versucht mitzuspielen. Das wurde dort zum Verhängnis“, erklärt Strzalla. Das höhere Spieltempo und die körperliche Präsenz der Gegner seien spürbar gewesen.
Besonders deutlich sei der Unterschied bei Fehlern: „Auch das Tempo mit und ohne Ball ist schneller, die Physis der Gegner ist eine andere und was ein ganz großer Unterschied ist, dass individuelle Fehler direkt mit einem Gegentor bestraft werden in dieser Liga.“
An der grundsätzlichen Ausrichtung will der Verein festhalten. „Wie oben geschrieben werden wir von unserem Weg nicht abweichen“, sagt Strzalla. „Wir werden weiterhin akribisch arbeiten und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu erreichen.“ Welche Platzierung am Ende herausspringt, bleibt offen: „Zu was es dann reicht, das sehen wir dann.“
Keine personellen Veränderungen
In der Winterpause wird es keine Zu- oder Abgänge geben. „Nein, gibt es nicht. Es bleiben alle an Bord“, stellt der Teammanager klar. Der Verein setzt damit auf Kontinuität und Vertrauen in den bestehenden Kader.
An der Spitze der Landesliga sieht Strzalla zwei klare Favoriten: „Entweder SSV Vorsfelde oder der MTV Gifhorn steigen auf.“ Im Tabellenkeller erwartet er hingegen ein enges Rennen: „Ich denke, die halbe Liga wird bis zum Ende eng zusammenbleiben und die Abstiegsplätze unter sich ausmachen.“
Für den FC Sülbeck/Immensen bedeutet das: Jeder Punkt zählt – und der eingeschlagene Weg soll konsequent weitergegangen werden, unabhängig von der sportlichen Ausgangslage.