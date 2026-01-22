FC Sülbeck/Immensen: "Liga ist ein riesiges Abenteuer"

Winterpause und Vorbereitung Nach der Hinrunde gönnt sich die Mannschaft zunächst eine längere Auszeit. „Wir machen bis Ende Januar Pause und starten dann in die Vorbereitung“, erklärt Strzalla. Ganz ohne Fußball bleibt das Team jedoch nicht: „Jetzt zwischen den Jahren und im Januar nehmen wir noch an einigen Hallenturnieren teil.“ Besondere Teambuilding-Maßnahmen oder Trainingslager sind nicht geplant, der Fokus liegt auf der sportlichen Vorbereitung. Ein ehrlicher Blick auf die Hinrunde Der Saisonverlauf hat die Mannschaft vor große Aufgaben gestellt. Strzalla ordnet die Situation realistisch ein: „Für uns war und ist diese Liga ein riesiges Abenteuer. Das wussten wir vorher und gehen auch ganz offen damit um.“ Zwar habe man sich „erhofft, mehr Punkte zu holen oder besser dazustehen“, doch zuletzt sei eine positive Entwicklung erkennbar.

„Ich finde, die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen selbst aus dem Negativloch gezogen und die Spiele offener gestaltet und auch das erste Mal gepunktet“, sagt der Teammanager. Besonders stolz zeigt er sich auf die Ausgangslage des Vereins: „Wir intern wissen, wo wir herkommen und sind stolz darauf, mit unserem kleinen Verein ohne finanzielle Mittel für Spieler überhaupt in so einer Liga sich messen zu können mit solch großen Namen wie Göttingen 05, SSV Vorsfelde oder der MTV Gifhorn.“ Zusammenhalt als große Stärke Trotz der sportlichen Rückschläge bleibt die Stimmung im Team stabil. „Ich finde, trotz der Negativserie bin ich zufrieden, wie die Jungs damit mittlerweile umgehen“, betont Strzalla. Besonders die Trainingsbeteiligung hebt er hervor: „Unsere Trainingsbeteiligung ist trotzdem immer top, alle verstehen sich gut und das ist, was unseren Verein ausmacht.“