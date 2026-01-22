FC Sülbeck/Immensen gewinnt Hallenmasters

Der FC Sülbeck/Immensen hat bei der dritten Auflage des Sparkasse Einbeck Hallenmasters erstmals den Turniersieg errungen. Nach den Plätzen drei und vier in den Vorjahren sicherte sich die erste Herrenmannschaft nun den Titel, den Wanderpokal sowie eine Siegprämie in Höhe von 500 Euro. Das Turnier, das von Sportnews Northeim-Einbeck und der SVG Einbeck 05 organisiert wurde, gilt als inoffizielle Hallenkreismeisterschaft des Landkreises Northeim.

Insgesamt nahmen 24 Mannschaften am dreitägigen Turnier teil, darunter auch mehrere U-19-Teams. Der FC Sülbeck/Immensen wurde in eine besonders anspruchsvolle Vorrundengruppe gelost. Mit der U 19 des FC Eintracht Northeim, der SVG Einbeck 05 II und der SG Altes Amt warteten gleich mehrere starke Gegner.

Auch die SG Sülbeck/Edemissen wusste zu überzeugen und zog als klassentiefstes Team in die Zwischenrunde am Finaltag ein.

Im zweiten Spiel gegen Einbeck präsentierte sich die Mannschaft deutlich abgeklärter und gewann mit 3:0. Die Tore erzielten Niesmann, Linus Macke und Junge. Damit war die Qualifikation für die Zwischenrunde bereits gesichert.

Das Auftaktspiel gegen Altes Amt gewann Sülbeck zwar mit 1:0, ließ dabei aber zahlreiche Chancen ungenutzt. Den einzigen Treffer erzielte Linus Macke bereits nach 15 Sekunden.

Im letzten Gruppenspiel ging es um den Gruppensieg. Da Northeim das bessere Torverhältnis aufwies, musste Sülbeck gewinnen – und tat dies auch. Nach einer souveränen Leistung mit Treffern von Bindewald sowie zweimal Linus Macke stand erneut ein 3:0-Erfolg zu Buche. Mit 7:0 Toren schloss der FC Sülbeck/Immensen die Vorrunde als Gruppenerster ab.

Solide Zwischenrunde am Finaltag

Am Sonntag wurde die Zwischenrunde in drei Vierergruppen ausgetragen, von denen sich acht Teams für das Viertelfinale qualifizierten. Gleich zum Auftakt kam es zu einem vereinsinternen Duell: Sülbeck gegen Sülbeck, der Gegner war die eigene Zweitvertretung.

Der FC Sülbeck/Immensen ging früh mit 2:0 in Führung, anschließend entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die SG defensiv sicher stand. Die Tore erzielten Torhüter Fischer und Linus Macke.

Die folgenden Begegnungen gegen Moringen und Sudheim verliefen taktisch geprägt und endeten jeweils mit einem Unentschieden. Gegen Moringen traf Niesmann mit einem platzierten Distanzschuss. Mit fünf Punkten, 3:1 Toren und Platz zwei hinter Sudheim qualifizierte sich Sülbeck für das Viertelfinale.

Macke entscheidet enge K.-o.-Spiele

Im Viertelfinale traf der FC Sülbeck/Immensen auf die JSG Weser/Solling U-19, die zuvor beim Rewe Junior Cup in Göttingen überzeugt hatte. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie auf gutem Niveau. Kurz vor dem Abpfiff erzielte Linus Macke per Lupfer den entscheidenden Treffer zum Einzug ins Halbfinale.

Dort wartete erneut der TSV Sudheim. Nach einem frühen Rückstand durch Kevin Höß zeigte Sülbeck eine starke Reaktion. Niesmann glich mit einer Einzelleistung aus, ehe Linus Macke nach einem abgewehrten Schuss zur Führung traf. Den Schlusspunkt setzte Torhüter Fischer mit einem weiten Abschlag direkt ins gegnerische Tor zum 3:1-Endstand.

Derby-Sieg im Finale

Im Endspiel kam es zu einem Derby gegen die SVG Einbeck 05, die bis dahin ein sehr starkes Turnier gespielt hatte. Beide Teams agierten zunächst vorsichtig. Die ersten gefährlichen Aktionen verzeichnete Sülbeck. Nach einem Fehler der Einbecker nutzte Linus Macke die Gelegenheit und erzielte per Lupfer das 1:0.

Einbeck kam in der Folge zu Chancen, doch Sülbeck verteidigte konzentriert und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Disziplinierte Leistung über das gesamte Turnier

Im Turnierverlauf steigerte sich der FC Sülbeck/Immensen kontinuierlich. Während die Zwischenrunde noch etwas verhalten verlief, präsentierte sich die Mannschaft in den Finalspielen überzeugend und gewann den Titel verdient.

Besonders die defensive Stabilität war ausschlaggebend für den Erfolg. In neun Spielen kassierte Sülbeck lediglich drei Gegentore und blieb ohne Niederlage. Zudem erwies sich das Team als schwer zu überwinden und nutzte seine Chancen in den entscheidenden Momenten konsequent.

Mit Linus Macke stellte der FC Sülbeck/Immensen darüber hinaus den besten Torschützen und Spieler des Turniers. Neun Treffer des Offensivspielers krönten eine insgesamt geschlossene Mannschaftsleistung.