FC Süderelbe verpflichtet Rückkehrer Osman Güraltunkeser

Der FC Süderelbe freut sich, kurz vor dem Start der neuen Oberliga-Saison einen alten Bekannten am Kiesbarg begrüßen zu dürfen: Osman Güraltunkeser kehrt zurück und verstärkt erneut unsere Offensive.

Nach einer verletzungsbedingten Pause steht nun die Rückkehr an den Kiesbarg an. Eine Entscheidung, die Cheftrainer Stefan Arlt mit folgenden Worten kommentiert:

Der 24-jährige Angreifer war bereits in der Hinrunde der Saison 2023/2024 ein prägendes Gesicht unseres Offensivspiels – mit 16 Toren in 16 Spielen zählte er zu den effizientesten Torjägern der Liga. Es folgte der Schritt ins Ausland: Zunächst zog es Güraltunkeser in die türkische Viertliga zu Nevşehir Belediye Spor, ehe er in der Rückrunde für Kepez Spor Futbol in der dritten Liga auflief.

„Wir freuen uns, dass der Wechsel kurz vor Saisonbeginn noch geklappt hat. Osman ist ein Sympathieträger, der in jedem Spiel alles gibt und immer gewinnen will. Mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, passt er genau in unsere Spielphilosophie.“

Gleichzeitig appelliert Arlt an Geduld – und Vertrauen:

„Er kommt aus einer etwas längeren Pause, hatte eine Knieverletzung und wird etwas Zeit brauchen, die wir ihm auch geben. Wir sind davon überzeugt, dass er sich heranarbeiten wird und dort weitermacht, wo er bei uns aufgehört hat. Wir wünschen Osman eine tolle Zeit bei uns und vor allem viel Erfolg.“

Ein erstes sportliches Ausrufezeichen setzte Güraltunkeser bereits beim gestrigen Testspiel gegen den Süd-Bezirksligisten Harburger SC: Beim 10:0-Erfolg steuerte er zwei Treffer bei und deutete an, dass sein Torriecher auch nach der Pause nichts eingebüßt hat.

Mit seiner Verpflichtung ist Osman Güraltunkeser Neuzugang Nummer 13 in diesem Sommer. Das erste Punktspiel bestreitet der FC Süderelbe am Samstag, den 26. Juli, um 18 Uhr, wenn der TSV Sasel zu Gast am Kiesbarg ist.

Wir heißen Osman herzlich willkommen zurück beim FC Süderelbe – und wünschen ihm Gesundheit, Spielfreude und viele weitere Tore im blau-weißen Trikot.

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand des FC Süderelbe