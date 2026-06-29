FC Süderelbe stark, ETSV mit Sieg - und Fotos, Niendorf 6:1 Oberliga Hamburg: FC Süderelbe gewinnt 5:1 beim niedersächsischen Oberligisten Heeslinger SC, ETSV Hamburg schlägt HT 16, Niendorfer TSV trifft sechsmal. von red · Heute, 19:37 Uhr · 0 Leser

Der Meister gewinnt im ersten Test. – Foto: Steffi Rathje

Das Testspiel-Wochenende der Hamburger Oberligisten wurde von der Witterung ausgebremst, denn am Samstag fielen sämtliche Partien aus. Am Sonntag gab es dennoch klare Signale: FC Süderelbe überzeugte beim Heeslinger SC, Niendorfer TSV gewann deutlich, und der neu formierte Meister ETSV Hamburg setzte bei HT 16 ein erstes Ausrufezeichen.

Das Wochenende begann für die Hamburger Oberligisten mit einem Strich durch die Rechnung. Wegen der Witterung fielen am Samstag sämtliche geplanten Testspiele aus, sodass mehrere Teams weiter auf ihren ersten echten Rhythmus unter Wettkampfbedingungen warten müssen. Einige Eindrücke gab es dennoch. USC Paloma trennte sich 2:2 von Azadi Lübeck, das in der Landesliga spielt. Altona 93 kam gegen Caledonian Braves FC, einen schottischen Fünftligisten, zu einem 1:1. Auch hier bleibt der sportliche Wert in der Vorbereitung vor allem im Sammeln von Spielminuten. ETSV setzt bei HT 16 ein Zeichen

Ein erstes Ausrufezeichen setzte der ETSV Hamburg. Der Meister, der sich zur neuen Saison komplett neu aufgestellt hat, gewann bei HT 16 mit 2:0. Gerade deshalb darf das Ergebnis dennoch als Signal gelten. HT 16 hat in der vergangenen Oberliga-Saison als Aufsteiger stark abgeschnitten, der ETSV befindet sich nach dem personellen Umbruch in einer spannenden Findungsphase. Ein Auswärtssieg in diesem Vergleich ist deshalb mehr als nur ein normales Vorbereitungsergebnis. ETSV hat seinen Spielerkader noch versteckt, aber auf FuPa gibt es Fotos von Steffi Rathje - klickt euch durch! Süderelbe glänzt in Niedersachsen

Besonders deutlich wurde es beim Auftritt des FC Süderelbe. Die Mannschaft von Trainer Stefan Arlt gewann beim niedersächsischen Oberligisten Heeslinger SC mit 5:1 und legte damit einen starken Start in die Testspielphase hin. Joscha Oguazu brachte Süderelbe in der 16. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Osman Güraltunkeser mit einem Doppelschlag auf 3:0 (53., 56.). Anschließend trafen Eugenio Junior Lopes (70.) und Luke Sendzik (75.) zum zwischenzeitlichen 5:0. Heeslingen kam erst in der 90. Minute durch Darvin Stüve zum Ehrentreffer.