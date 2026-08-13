FC Süderelbe ist grundsätzlich fertig - Respekt vor Eintracht-Sturm

Besonders die Offensivreihe des Gegners hat der Süderelbe-Trainer im Blick. Norderstedt verlor zwar beim SC Victoria trotz 2:0-Führung noch 2:3 und kassierte gegen TBS Pinneberg nach erneuter Führung ein 2:6, zeigte dabei aber jeweils, dass nach vorne etwas möglich ist. „Dementsprechend wissen wir, was auf uns zukommt“, unterstreicht Arlt. „Gerade vorne im Sturm haben sie extreme Qualität. Die gilt es für uns in den Griff zu bekommen.“

Nun kommt am Freitagabend FC Eintracht Norderstedt II an den Kiesbarg. Der Aufsteiger steht nach zwei Spielen noch ohne Punkt da, hat aber bereits vier Tore erzielt. Genau darin liegt für Arlt die Warnung. „Einen Aufsteiger gerade am Anfang der Saison zu bespielen, ist immer eine Herausforderung“, ordnet der FCS-Trainer ein. Norderstedt sei schließlich „im vergangenen Jahr Meister der Landesliga geworden“.

Für Süderelbe wird es also nicht nur darum gehen, selbst mehr Konsequenz in den Abschluss zu bringen. Der FCS muss auch die Momente verhindern, in denen Norderstedt bislang trotz der beiden Niederlagen gefährlich wurde.

Kaderplanung grundsätzlich abgeschlossen

Personell hat Süderelbe im Sommer deutlich gearbeitet. Mit Eugenio Junior Lopes, Blerim Qestai, Luke Sendzik, Can Kömürcü und Dominik Akyol kamen gleich mehrere Spieler vom ETSV Hamburg. Dazu wechselten unter anderem Simon Heinbockel vom SC Victoria, Benjamin Lucht vom Eimsbütteler TV und Nino Simsek von 1. FC Phönix Lübeck II zum FCS.

Die grundsätzliche Planung ist nach Arlts Einschätzung abgeschlossen. „Grundsätzlich sind unsere Transferaktivitäten abgeschlossen“, erklärt der Trainer. Ganz ausschließen will er weitere Bewegungen aber nicht: „Sollten sich aber noch entsprechende Möglichkeiten ergeben, würden wir uns natürlich Gedanken darüber machen.“

Nach zwei Spielen mit ordentlichen Ansätzen und nur einem Punkt soll gegen Norderstedt endlich der erste volle Ertrag folgen. Für beide Teams ist die Partie damit früh wichtig - Süderelbe will den eigenen Anspruch in Punkte übersetzen, Norderstedt den bitteren Saisonstart stoppen.