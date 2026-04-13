FC Süderelbe II, SC Wentorf und SC Sternschanze liefern ab Der 25. Spieltag der Bezirksliga Hamburg brachte Ausrufezeichen durch FC Süderelbe II, SC Wentorf, TuS Germania Schnelsen, SC Sternschanze, Dersimspor Hamburg und Duvenstedter SV - mit Blick auf Titelrennen, Formkurven und späte Wendungen. von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Süderelbe II im Fokus. – Foto: Steffi Rathje

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Hamburg hatte in allen vier Staffeln seine eigenen Schlagzeilen. Während im Westen ein Spitzentrio den Druck hoch hielt, nutzte Wentorf im Osten die Gunst der Stunde, im Süden sorgten Kantersiege für Aufsehen und im Norden blieb das Rennen an der Spitze eng.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der 25. Spieltag der Bezirksliga Hamburg bot reichlich Stoff für größere Geschichten, auch wenn das spektakuläre 6:9 zwischen SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld und Kummerfelder SV hier bewusst außen vor bleibt. Dennoch gab es in jeder Staffel mindestens zwei Entwicklungen, die sich deutlich vom normalen Wochenendgeschehen abhoben. Im Westen setzte zunächst FC Elmshorn ein starkes Zeichen. Das 2:0 bei SC Egenbüttel war kein wildes Offensivspektakel, sondern ein nüchterner, erwachsener Auswärtssieg, der in der Tabelle umso wichtiger wurde. Elmshorn verteidigte Rang eins und ließ damit keinen Zweifel daran, dass der Tabellenführer auch in enger werdenden Saisonphasen stabil bleibt. Direkt dahinter festigte TuS Germania Schnelsen mit dem 5:0 bei FC Union Tornesch II seine Rolle als offensivstärkste Verfolgermannschaft. Nach dem 7:1 am vorherigen Spieltag folgte direkt der nächste klare Sieg - und damit die nächste Bestätigung, dass Germania in dieser Phase mit enormer Wucht unterwegs ist. Fast noch bemerkenswerter war im Westen allerdings das 3:0 des Duvenstedter SV gegen VfL Pinneberg. Der Tabellenvorletzte entschied die Partie mit zwei frühen Treffern praktisch sofort in seine Richtung und legte nach der Pause nach. Solche Ergebnisse tragen besonders deshalb, weil sie nicht ins gewohnte Tabellenbild passen und deshalb sofort Aufmerksamkeit erzeugen. Eine zweite Geschichte mit anderer Tonlage schrieb zudem der Heidgrabener SV, der nach 0:2-Rückstand gegen SV Blankenese noch zum 2:2 kam und sich den Punkt durch den Ausgleich in der 90. Minute sicherte. Das war weniger ein Statement in der Tabelle als eine bemerkenswerte Moralgeschichte.

Klare Zeichen im Süden und ein Fingerzeig im Osten Im Süden war die größte Schlagzeile schnell gefunden. FC Süderelbe II überrollte SV Uhlenhorst-Adler mit 9:2 und lieferte damit eines der auffälligsten Ergebnisse des gesamten Wochenendes. Schon zur Pause lagen die Gastgeber klar vorne, nach dem Seitenwechsel setzte sich das Toreschießen fort. Ein Ergebnis in dieser Höhe springt nicht nur wegen der neun eigenen Treffer sofort ins Auge, sondern auch deshalb, weil Süderelbe bisher nicht als dominierende Topmannschaft der Staffel aufgetreten war. Direkt daneben steht das 6:1 von Harburger Türksport bei Croatia Hamburg. Auch hier war vor allem die Deutlichkeit bemerkenswert. Nach dem 2:0 zur Pause verkürzte Croatia zwar noch einmal, doch die Gäste reagierten mit vier späten Treffern und machten aus einer guten Leistung ein echtes Ausrufezeichen. Tabellarisch bleibt im Süden aber auch SC Vorwärts/Wacker Billstedt III die wichtigste Geschichte. Der Spitzenreiter gewann 4:1 gegen Zonguldakspor Hamburg, nachdem die Gäste zunächst per Elfmeter in Führung gegangen waren. Billstedt drehte die Partie souverän und behauptete damit die Pole Position. Verfolger Dersimspor Hamburg erledigte seine Pflicht beim 3:1 gegen TuS Finkenwerder ebenfalls, sodass sich an der Tabellenspitze nichts entspannt. Die Staffel lebt damit weiter von einem engen Kampf ganz oben, obwohl einzelne Ergebnisse an diesem Wochenende sehr deutlich ausfielen.