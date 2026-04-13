FC Süderelbe II, SC Wentorf und SC Sternschanze liefern ab

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Hamburg hatte in allen vier Staffeln seine eigenen Schlagzeilen. Während im Westen ein Spitzentrio den Druck hoch hielt, nutzte Wentorf im Osten die Gunst der Stunde, im Süden sorgten Kantersiege für Aufsehen und im Norden blieb das Rennen an der Spitze eng.
Der 25. Spieltag der Bezirksliga Hamburg bot reichlich Stoff für größere Geschichten, auch wenn das spektakuläre 6:9 zwischen SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld und Kummerfelder SV hier bewusst außen vor bleibt. Dennoch gab es in jeder Staffel mindestens zwei Entwicklungen, die sich deutlich vom normalen Wochenendgeschehen abhoben. Im Westen setzte zunächst FC Elmshorn ein starkes Zeichen. Das 2:0 bei SC Egenbüttel war kein wildes Offensivspektakel, sondern ein nüchterner, erwachsener Auswärtssieg, der in der Tabelle umso wichtiger wurde. Elmshorn verteidigte Rang eins und ließ damit keinen Zweifel daran, dass der Tabellenführer auch in enger werdenden Saisonphasen stabil bleibt. Direkt dahinter festigte TuS Germania Schnelsen mit dem 5:0 bei FC Union Tornesch II seine Rolle als offensivstärkste Verfolgermannschaft. Nach dem 7:1 am vorherigen Spieltag folgte direkt der nächste klare Sieg - und damit die nächste Bestätigung, dass Germania in dieser Phase mit enormer Wucht unterwegs ist.
Fast noch bemerkenswerter war im Westen allerdings das 3:0 des Duvenstedter SV gegen VfL Pinneberg. Der Tabellenvorletzte entschied die Partie mit zwei frühen Treffern praktisch sofort in seine Richtung und legte nach der Pause nach. Solche Ergebnisse tragen besonders deshalb, weil sie nicht ins gewohnte Tabellenbild passen und deshalb sofort Aufmerksamkeit erzeugen. Eine zweite Geschichte mit anderer Tonlage schrieb zudem der Heidgrabener SV, der nach 0:2-Rückstand gegen SV Blankenese noch zum 2:2 kam und sich den Punkt durch den Ausgleich in der 90. Minute sicherte. Das war weniger ein Statement in der Tabelle als eine bemerkenswerte Moralgeschichte.
Im Süden war die größte Schlagzeile schnell gefunden. FC Süderelbe II überrollte SV Uhlenhorst-Adler mit 9:2 und lieferte damit eines der auffälligsten Ergebnisse des gesamten Wochenendes. Schon zur Pause lagen die Gastgeber klar vorne, nach dem Seitenwechsel setzte sich das Toreschießen fort. Ein Ergebnis in dieser Höhe springt nicht nur wegen der neun eigenen Treffer sofort ins Auge, sondern auch deshalb, weil Süderelbe bisher nicht als dominierende Topmannschaft der Staffel aufgetreten war. Direkt daneben steht das 6:1 von Harburger Türksport bei Croatia Hamburg. Auch hier war vor allem die Deutlichkeit bemerkenswert. Nach dem 2:0 zur Pause verkürzte Croatia zwar noch einmal, doch die Gäste reagierten mit vier späten Treffern und machten aus einer guten Leistung ein echtes Ausrufezeichen.
Tabellarisch bleibt im Süden aber auch SC Vorwärts/Wacker Billstedt III die wichtigste Geschichte. Der Spitzenreiter gewann 4:1 gegen Zonguldakspor Hamburg, nachdem die Gäste zunächst per Elfmeter in Führung gegangen waren. Billstedt drehte die Partie souverän und behauptete damit die Pole Position. Verfolger Dersimspor Hamburg erledigte seine Pflicht beim 3:1 gegen TuS Finkenwerder ebenfalls, sodass sich an der Tabellenspitze nichts entspannt. Die Staffel lebt damit weiter von einem engen Kampf ganz oben, obwohl einzelne Ergebnisse an diesem Wochenende sehr deutlich ausfielen.
Im Osten war das Bild anders, aber nicht weniger spannend. SC Wentorf gewann 3:1 bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt II und nutzte damit die Chance, sich an der Spitze etwas klarer zu positionieren. Der Sieg war vor allem deshalb wertvoll, weil Meiendorfer SV beim 1:1 in der 90. Minute noch den Ausgleich gegen den Walddörfer SV kassierte. Genau diese Kombination macht die große Story der Ost-Staffel aus: Wentorf bleibt vorne, weil es seine Aufgabe sauber löste, während Meiendorf im Finish wichtige Zähler liegen ließ. Daneben schob sich SV Nettelnburg/Allermöhe mit dem 6:2 gegen TSV Glinde wieder stärker ins Blickfeld. Die Mannschaft führte früh klar und unterstrich mit sechs Treffern, dass sie offensiv jederzeit für deutliche Ergebnisse gut ist.
Auch im Norden hatte der Spieltag zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen tragfähige Geschichten. Zum einen gewannen die beiden Spitzenteams weiter. HSV Barmbek-Uhlenhorst II bezwang SC Alstertal/Langenhorn mit 3:1, HFC Falke setzte sich mit 2:1 bei VfL Hammonia durch. Damit bleibt das Rennen um Rang eins maximal eng. BU II verteidigte die Tabellenführung, Falke ließ aber erneut nicht locker. Zum anderen lieferte SC Sternschanze mit dem 6:3 bei SC Union Altona das spektakulärste Nord-Ergebnis des Wochenendes. Schon die erste Halbzeit war torreich, nach dem Seitenwechsel schraubten die Gäste das Resultat weiter nach oben. Ein 6:3 trägt immer, weil es Spielverlauf, Offensivkraft und offene Abwehrphasen in sich vereint.
Hinzu kam noch das 4:2 von HEBC Hamburg II gegen TSV Sasel II, das ebenfalls Wirkung in der Tabelle hatte. Sasel verpasste die Chance, oben weiter Druck zu machen, während HEBC seine Position im Mittelfeld stärkte. So zeigte der 25. Spieltag in allen vier Staffeln, wie unterschiedlich große Geschichten entstehen können: mal durch extreme Höhe, mal durch den Tabellenkontext, mal durch eine späte Wendung. Genau diese Mischung machte das Bezirksliga-Wochenende so stark.
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