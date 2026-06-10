FC Süderelbe holt zwei Innenverteidiger

Stark auf dem Transfermarkt: FCS. – Foto: Steffi Rathje

Der FC Süderelbe treibt seine Kaderplanung weiter konsequent voran. Nachdem der Klub zuletzt vor allem mit der auffälligen ETSV-Achse rund um Can Kömürcü, Blerim Qestai, Eugenio Junior Lopes und Luke Andre Sendzik für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, stehen nun zwei Personalien für die Defensive fest. Nino Simsek kommt vom 1. FC Phönix Lübeck, Emmanuel Adossi wechselt von Dersimspor Hamburg an den Kiesbarg.

Damit bekommt Trainer Stefan Arlt zwei neue Optionen für die Innenverteidigung. Die Profile sind unterschiedlich, aber in der Summe spannend: Simsek bringt trotz seiner 21 Jahre bereits reichlich Oberliga-Erfahrung mit, Adossi kommt als junger, talentierter Verteidiger aus der Region und soll behutsam weiterentwickelt werden.

„Mit Nino gewinnen wir einen jungen Verteidiger dazu, der bereits bei Phönix Lübeck seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Insgesamt absolvierte er bisher 51 Oberliga-Spiele“, sagt der Süderelbe-Trainer.

Simsek ist der erfahrenere der beiden Zugänge. Der 21-Jährige wechselt von Phönix Lübeck nach Süderelbe und hat nach Vereinsangaben bereits 51 Oberliga-Spiele absolviert. Für einen Innenverteidiger in diesem Alter ist das eine ordentliche Grundlage. Arlt sieht entsprechend viel Potenzial in dem neuen Abwehrspieler.

Arlt hebt vor allem die körperlichen und fußballerischen Eigenschaften hervor. „Ihn zeichnen eine starke Physis, Kopfballstärke und ein gutes Spielverständnis im Aufbau aus. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten ist er für uns ein besonders wertvoller Neuzugang.“ Dazu komme seine Flexibilität: Simsek sei links wie rechts einsetzbar und könne sich daher problemlos in die Abwehrkette einfügen. „Wir versprechen uns eine Menge von ihm“, sagt Arlt.

Adossi als Perspektivspieler aus der Region

Neben Simsek kommt auch Adossi zum FCS. Der Innenverteidiger des Jahrgangs 2006 wechselt von Dersimspor Hamburg an den Kiesbarg. Bei ihm steht neben dem aktuellen Profil vor allem die Entwicklung im Vordergrund. Arlt beschreibt den Zugang als hoch talentierten Spieler aus der Region.

„Emanuel ist ein hoch talentierter Innenverteidiger aus der Region. Er war lange Zeit verletzt, hat seine ersten Schritte bei Dersimspor gemacht und sich jetzt zu einem Wechsel zu uns entschieden“, sagt Arlt.

Auch bei Adossi hebt der Trainer wichtige Abwehrqualitäten hervor. Der junge Verteidiger sei kopfballstark und beidfüßig. Gerade diese Beidfüßigkeit kann im Aufbau und in der Innenverteidigung wertvoll werden, weil sie mehr Lösungen unter Druck ermöglicht. Arlt formuliert den Weg klar: „Wir werden Emanuel auf seinem Weg begleiten und viel Freude an ihm haben. Wenn er gesund bleibt, wird ihm die Zukunft gehören.“

Süderelbe baut nicht nur offensiv

Die beiden Transfers sind auch deshalb interessant, weil Süderelbe zuletzt vor allem durch offensive und zentrale Qualität aufgefallen war. Kömürcü kehrt als prägende Figur zurück, Qestai bringt Spielintelligenz und Führungsstärke ins Mittelfeld, Lopes und Sendzik erweitern die Optionen im Spiel nach vorne. Nun legt der Klub in der Abwehr nach.

Das zeigt, dass die Kaderplanung am Kiesbarg breiter angelegt ist. Süderelbe will offenbar nicht nur mehr Offensivkraft und Meistermentalität ins Team holen, sondern auch die defensive Achse stabilisieren. Simsek kann dabei sofort um eine wichtige Rolle kämpfen, Adossi bringt Perspektive und regionale Bindung mit.

Nächste Bausteine für den neuen Anspruch

Der FC Süderelbe spielt seit Jahren in der Oberliga Hamburg und wirkte in diesem Sommer bislang wie ein Klub, der den Blick wieder stärker nach oben richten möchte. Die Verpflichtungen von mehreren Spielern aus dem Meisterumfeld des ETSV Hamburg hatten bereits Signalwirkung. Mit Simsek und Adossi kommen nun zwei Innenverteidiger dazu, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen können.

Simsek steht für Erfahrung, Physis und direkten Konkurrenzkampf. Adossi steht für Talent, Entwicklung und Zukunft. Zusammen geben sie Arlt mehr Möglichkeiten in der Defensive - und passen zu einem Kader, der Schritt für Schritt an Kontur gewinnt.

Am Kiesbarg entsteht damit weiter ein spannendes Bild. Süderelbe sammelt Qualität, Erfahrung und Perspektive ein. Die Transferphase läuft noch, doch die bisherigen Personalien lassen bereits erkennen: Der FCS will in der kommenden Saison mehr Stabilität, mehr Tiefe und mehr Anspruch auf den Platz bringen.

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