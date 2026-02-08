FC Süderelbe holt Spieler aus 1. Liga und von Phönix Lübeck

Neue Gesichter beim FC Süderelbe. – Foto: Steffi Rathje

An diesem Wochenende hat der FC Süderelbe seine Zugänge für die zweite Saisonhälfte in der Oberliga Hamburg bekanntgegeben. Nach Alwin Weber, der aus der Regionalliga West vom Wuppertaler SV kommt, hat der FCS zwei weitere spannende Spieler unter Vertrag genommen und vorgestellt.

Erfahrung aus dem Ausland, Talent aus Lübeck

Neu in Hamburg ist Ardit Demiri, der aus der 1. Liga Nordmazedoniens kommt. Dort spielte der 25-Jährige zuletzt für K.F. Bashkimi (er kam in 13 von 16 Partien in der laufenden Saison zum Einsatz). Für den zentralen Mittelfeldspieler ist es allerdings nicht das erste Intermezzo in Deutschland, denn vor zweieinhalb Jahren gehörte er auch schon zum Aufgebot von Südstern Singen - einem Verbandsligisten aus Südbaden.

Auch für den Flügel gibt es Verstärkung für das Team von Stefan Arlt: Enrique Molina kommt von Phönix Lübeck, beim Regionalligisten spielte er als Perspektivspieler in der zweiten Mannschaft in der Oberliga. Der Linksaußen durchlief zuvor die Jugendabteilung des JFV Lübeck und absolviert in der laufenden Saison als 2006er Jahrgang seine erste Senioren-Spielzeit.