FC Süderelbe bedient sich erneut beim ETSV Hamburg

Der FC Süderelbe hat den nächsten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Luke Andre Sendzik wechselt vom ETSV Hamburg an den Kiesbarg und kommt damit vom frisch gekrönten Meister der Oberliga Hamburg zum Tabellenachten der abgelaufenen Spielzeit. Nach Eugenio Junior Lopes ist Sendzik bereits der zweite Spieler, der in diesem Sommer vom ETSV zum FCS wechselt.
Der Offensivspieler soll das Team von Trainer Stefan Arlt in der kommenden Saison verstärken. Süderelbe begrüßte den Zugang in den Vereinsmedien mit deutlichen Worten: „Mit Luke Andre Sendzik begrüßen wir den nächsten Neuzugang am Kiesbarg. Der Offensivspieler wechselt vom Hamburger Meister ETSV zu uns und wird unser Team in der Saison 2026/2027 verstärken.“
Sendzik bringt trotz seines jungen Alters bereits interessante Stationen mit. In der Jugend spielte er beim Eimsbütteler TV in der Jugend-Bundesliga, ehe er im Herrenbereich direkt höherklassig einstieg. Sein Seniorendebüt feierte er in der Saison 2022/23 bei 1. FC Phönix Lübeck in der Regionalliga Nord. Anschließend führte sein Weg unter anderem zu FC Teutonia 05 Ottensen, bevor er zuletzt Teil der Meistermannschaft des ETSV Hamburg war.
Beim ETSV kam Sendzik in der vergangenen Oberliga-Saison auf 23 Einsätze und fünf Tore. Damit gehörte er zu einem Kader, der die Liga über weite Strecken dominierte und am Ende mit 83 Punkten sowie 126 Treffern Meister wurde. Nun soll der Offensivspieler beim FC Süderelbe einen neuen Abschnitt beginnen.
Sendzik selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, mit dem Trainer und ich habe einfach Bock auf die neue Saison“, sagt er in den Vereinsmedien.
Sportlich sieht er seine Stärken im offensiven Mittelfeld. Auf die Frage nach seiner stärksten Position antwortete Sendzik: „Auf der Acht oder auf der Zehn, offensives Mittelfeld.“ Genau dort kann er Süderelbe zusätzliche Möglichkeiten geben - als Verbindungsspieler zwischen Zentrum und Angriff, aber auch als Akteur, der selbst Torgefahr entwickeln kann.
Seine Ziele formuliert der Zugang klar und bodenständig: „Ich will möglichst viele Spiele gewinnen und einfach eine geile Zeit mit der Mannschaft haben und erfolgreich sein.“
Nach Platz acht in der Oberliga-Abschlusstabelle will Süderelbe den nächsten Schritt vorbereiten. Der Transfer von Sendzik passt in diese Richtung: Er bringt Regionalliga-Erfahrung, Oberliga-Praxis, eine gute Ausbildung und die Erfahrung aus einer Meistermannschaft mit.
Dass nach Eugenio Junior Lopes nun auch Sendzik vom ETSV kommt, zeigt zudem, dass Süderelbe gezielt Spieler aus einem erfolgreichen Umfeld dazuholt. Für den FCS ist das ein weiteres Signal, dass am Kiesbarg nicht nur verwaltet wird. Mit Spielern wie Sendzik soll der Kader mehr Tiefe, Dynamik und offensive Flexibilität bekommen. Für den Offensivspieler wiederum bietet sich die Chance, nach der Meisterschaft mit dem ETSV in Süderelbe eine größere Rolle einzunehmen und seine Entwicklung fortzusetzen.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: