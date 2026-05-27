FC Süderelbe bedient sich erneut beim ETSV Hamburg Oberliga Hamburg: Der FC Süderelbe verstärkt seine Offensive weiter: Luke Andre Sendzik wechselt vom Meister ETSV Hamburg an den Kiesbarg und soll dem FCS mehr Flexibilität geben. von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

FCS-Coach Stefan Arlt. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der FC Süderelbe hat den nächsten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Luke Andre Sendzik wechselt vom ETSV Hamburg an den Kiesbarg und kommt damit vom frisch gekrönten Meister der Oberliga Hamburg zum Tabellenachten der abgelaufenen Spielzeit. Nach Eugenio Junior Lopes ist Sendzik bereits der zweite Spieler, der in diesem Sommer vom ETSV zum FCS wechselt.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Offensivspieler soll das Team von Trainer Stefan Arlt in der kommenden Saison verstärken. Süderelbe begrüßte den Zugang in den Vereinsmedien mit deutlichen Worten: „Mit Luke Andre Sendzik begrüßen wir den nächsten Neuzugang am Kiesbarg. Der Offensivspieler wechselt vom Hamburger Meister ETSV zu uns und wird unser Team in der Saison 2026/2027 verstärken.“ Vom Meister an den Kiesbarg Sendzik bringt trotz seines jungen Alters bereits interessante Stationen mit. In der Jugend spielte er beim Eimsbütteler TV in der Jugend-Bundesliga, ehe er im Herrenbereich direkt höherklassig einstieg. Sein Seniorendebüt feierte er in der Saison 2022/23 bei 1. FC Phönix Lübeck in der Regionalliga Nord. Anschließend führte sein Weg unter anderem zu FC Teutonia 05 Ottensen, bevor er zuletzt Teil der Meistermannschaft des ETSV Hamburg war.

Beim ETSV kam Sendzik in der vergangenen Oberliga-Saison auf 23 Einsätze und fünf Tore. Damit gehörte er zu einem Kader, der die Liga über weite Strecken dominierte und am Ende mit 83 Punkten sowie 126 Treffern Meister wurde. Nun soll der Offensivspieler beim FC Süderelbe einen neuen Abschnitt beginnen. Sendzik sieht sich auf der Acht oder Zehn Sendzik selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, mit dem Trainer und ich habe einfach Bock auf die neue Saison“, sagt er in den Vereinsmedien.