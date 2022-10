FC Sturm fegt über Tegernheim hinweg - Osterhofen besiegt sich selbst 16. Spieltag in der Landesliga-Mitte: Partien von Seebach und Deggendorf abgesagt

Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf wurde seiner Favoritenrolle in der Partie gegen Osterhofen gerecht: 4:1 hieß es am Ende für die Mannen von Trainer Mario Albert. Die Niederbayern fanden kein Mittel, um mit dem Gegner Schritt halten zu können.

Das Spiel aus Sicht aus Sicht von Christian Dullinger (Trainer SpVgg Osterhofen): "Die Niederlage ist berechtigt. Der Gegner war stärker und uns in vielen Belangen überlegen. In der ersten Halbzeit haben wir uns den Schneid abkaufen lassen, haben uns viel zu wenig zugetraut. Der Gegner konnte das mit dem Führungstreffer nach einer halben Stunde ausnutzen. Ein aus meiner Sicht klarer Handelfmeter wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet. Wir hatten dann einen Durchhänger, waren nicht wirklich auf dem Platz, unsortiert. Das hat der Gegner gnadenlos ausgenutzt. Wir haben die Partie heute selbst verloren."

Das Spiel aus Sicht von Alex Geiger (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Wir sind früh in Führung gegangen durch einen super Freistoß von Julian Liebenow, der auch gleich das 2:0 nachlegen konnte. Somit sind wir sehr gut ins Spiel gekommen und haben es schnell kontrolliert. Wir haben zudem ganz wenig zugelassen in der Defensive. Im Moment sind wir offensiv sehr gut drauf, machen unsere Kisten. Das war eine super Leistung über 90 Minuten, da können wir uns nicht beschweren. Der Gegner hatte in der Offensive zwar seine Qualitäten und auch Geschwindigkeit im Aufbau - wir haben heute jedoch auf dem Kunstrasen gespielt und dadurch dem Gegner Tempo rausgenommen, die Räume eng gemacht. Das war das zweite Zu-Null-Spiel von uns in Folge - eine feine Sache."