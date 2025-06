FC-Stürmer wechselt nach Budberg

Der Arbeitsnachweis von Jamie van de Loo im Trikot des 1. FC Kleve ist sehr übersichtlich. Der Stürmer, der im vergangenen Sommer vom SV Sonsbeck zum Bresserberg gewechselt war, hat in der abgelaufenen Saison 362 Minuten für den Klub in der Oberliga Niederrhein auf dem Platz gestanden. Einen nachhaltigen Eindruck konnte van de Loo, in den einige Hoffnungen gesetzt worden waren, dabei nicht hinterlassen. Das lag auch daran, dass in den sechs Spielen, in denen er in den ersten Wochen der Saison dabei war, offensiv beim Team von Trainer Umut Akpinar noch nicht viel zusammengelaufen ist.