FC Strausberg, Viktoria Potsdam und Lausitz Forst sind gefordert

Nun steht die Mannschaft unter Druck, gegen den Birkenwerder BC 1908 eine schnelle Reaktion zu zeigen. Birkenwerder erlebte zuletzt ein Wechselbad der Gefühle. Beim 2:2 in Wandlitz lag die Mannschaft kurz vor Schluss noch in Führung, musste dann aber in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich durch einen Foulelfmeter hinnehmen. Der Punktgewinn half nur bedingt.

Für den TSV Chemie Premnitz läuft die Saison bislang alles andere als zufriedenstellend. Mit nur 18 Punkten aus 23 Spielen steht das Team auf Rang 14 der Tabelle. Zuletzt setzte es eine deutliche Niederlage: Gegen die SG Grün-Weiß Golm unterlag Premnitz auf eigenem Platz mit 1:5. Zwar brachte Ricardo Quast Premnitz in der 18. Minute noch in Führung, doch nach dem Ausgleich durch Oliver Tobias in der 43. Minute und einer Gelb-Roten Karte für Sebastian Schulz in der 45. Minute brach die Mannschaft in der zweiten Hälfte ein. Leon Schade (53.), Oliver Tobias per Foulelfmeter (56.), Marvin Zimmermann (79.) und erneut Oliver Tobias (86.) sorgten für die klare Niederlage.

Der SV Viktoria Potsdam reist dagegen mit breiter Brust nach Premnitz. Im Spitzenspiel gegen den FSV Babelsberg 74 feierte Viktoria zuletzt einen 5:2-Erfolg. Tom Nattermann brachte die Gastgeber in der 9. Minute in Führung, ehe Florent Qeret in der 21. Minute per Foulelfmeter ausglich. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Daniel Klöser in der 56. Minute nutzte Potsdam seine Überzahl konsequent. Pascal Borowski traf in der 61. Minute zum 2:1, Daniel Becker erhöhte in der 67. Minute auf 3:1. Zwar verkürzte Marvin John Jakobczyk in der 70. Minute nochmals für Babelsberg, doch Tom Nattermann entschied die Partie mit zwei weiteren Treffern in der 90.+1 und 90.+2 Minute endgültig.

Mit 64 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 103:18 führt Viktoria die Tabelle souverän an. Alles deutet darauf hin, dass Potsdam seiner Favoritenrolle auch in Premnitz gerecht werden wird. Für Chemie Premnitz geht es hingegen darum, sich besser zu präsentieren als zuletzt und möglichst Schadensbegrenzung zu betreiben.

Landesklasse Süd

Do., 01.05.2025, 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 PUSH