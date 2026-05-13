FC Strausberg vergibt Meisterschafts-Matchball gegen starke Templiner

Vor 102 Zuschauern entwickelte sich eine torreiche Begegnung, in der der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II einen wichtigen Sieg gegen die SG Union 1919 Klosterfelde II einfuhr. Die Gastgeber starteten entschlossen und legten durch Max Herrmann in der 8. Minute zum 1:0 vor. Der Druck blieb hoch, und so erhöhte Jeremy Schröder bereits in der 19. Minute auf 2:0, ehe erneut Max Herrmann in der 23. Minute mit dem 3:0 für eine komfortable Führung sorgte.

Doch der Aufsteiger aus Klosterfelde gab sich nicht kampflos geschlagen. Noch vor der Pause verkürzte Willi Berg in der 38. Minute auf 3:1. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen noch mehr Hoffnung auf, als Leif Fremd in der 48. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2 markierte. Die Ahrensfelder bewiesen jedoch Standhaftigkeit und stellten in der 70. Minute durch Leo Buchholz den alten Abstand zum 4:2 wieder her. Den Schlusspunkt unter diese für den Tabellenkeller bedeutsame Partie setzte Omidoullah Sarwari in der 80. Minute per Foulelfmeter zum 5:2-Endstand.

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In einer packenden Partie vergab der FC Strausberg seinen ersten Matchball zur Meisterschaft beim SC Victoria 1914 Templin. Die Gastgeber aus Templin zeigten sich als der erwartet schwere Gegner und gingen in der 16. Minute durch Adrian Bierhals mit 1:0 in Führung. Der Spitzenreiter reagierte jedoch prompt: Bereits in der 20. Minute erzielte Melvin Gohlke den Ausgleich zum 1:1.

In der zweiten Halbzeit bewiesen die Templiner die größere Effektivität vor dem Tor. Philipp Behrens brachte die Hausherren in der 64. Minute erneut mit 2:1 in Front. Nur vier Minuten später erhöhte Quintin Schönherr in der 68. Minute auf 3:1, was den Favoriten sichtlich unter Druck setzte. Die Vorentscheidung fiel in der 71. Minute, als Joan Völker einen Foulelfmeter zum 4:1 verwandelte. Strausberg bäumte sich zwar noch einmal auf und verkürzte durch Ben Jacob in der 74. Minute auf 4:2, konnte die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden.