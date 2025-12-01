FC Strausberg siegt in Unterzahl, 3:3 im Verfolgerduell in Schönow

– Foto: K.W.

Die Landesklasse Nord erlebte einen 13. Spieltag voller Wendungen, emotionaler Höhepunkte und packender Schlussminuten. Spitzenreiter FC Strausberg bestätigte seine Dominanz, während die Verfolger teils wichtige Punkte liegen ließen. Auch im Abstiegskampf verschieben klare Siege und bittere Rückschläge erneut die Kräfteverhältnisse.

Sachsenhausen II geriet durch das 1:2 gegen Joachimsthal in eine schmerzhafte Abwärtsspirale. Dabei begann der Nachmittag vielversprechend, als Jason-Luke Raschka bereits in der 10. Minute zur Führung traf. Doch Joachimsthal zeigte die Reife eines Teams in starker Form: Moritz Fedder glich kurz vor der Pause in der 42. Minute aus, ehe Henning Paech in der 65. Minute den Auswärtssieg sicherstellte. ---

Nervenstärke, Wucht und ein Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit – dieses 3:3 hatte alles, was ein Spitzenspiel auszeichnen kann. Schönow legte furios los: Emurla Musa traf bereits in der 2. Minute, Peter Erdmann erhöhte in der 32. Minute, ehe Michel Seckler nur zwei Minuten später zum 3:1 vollendete. Doch Oberkrämer kämpfte unerschütterlich. Eric Liepe brachte die Gäste mit Toren in der 14. und 69. Minute zurück ins Spiel, bevor Philip Pfefferkorn in der 90.+5 Minute den dramatischen Ausgleich erzielte. Die Gelb-Rote Karte gegen Mino Lehnhardt in der 95. Minute rundete ein Duell ab, das für beide Seiten gefühlt mehr als nur zwei verlorene Punkte bedeutet. ---

Wandlitz zeigte beim 3:2 gegen Gramzow große Moral und Durchsetzungsvermögen. Tim Simon brachte die Hausherren mit Treffern in der 13. und 45. Minute in Richtung Sieg, auch wenn Sören Seethaler (19.) und später Max Frenzel (74.) jeweils ausgleichen konnten. Als das Spiel zu kippen drohte, war es Paul Roller, der in der 85. Minute den 3:2-Endstand markierte. ---

Gartz musste beim 1:1 gegen Templin einen kleinen Dämpfer hinnehmen, bleibt aber direkter Verfolger von Spitzenreiter Strausberg. Die Gäste gingen durch Quintin Schönherr früh in der 18. Minute in Führung, doch ein Eigentor von Simon Milster nur drei Minuten später brachte den Ausgleich. Trotz spürbarer Intensität fand Gartz nicht mehr die Durchschlagskraft der Vorwochen. Templin dagegen zeigte sich stabiler als zuletzt und bestätigte, dass der Aufwärtstrend kein Zufall ist. ---

Strausberg marschiert weiter. Das 3:1 gegen Velten war erneut ein Statement des Tabellenführers, auch wenn die Rote Karte gegen Ben Jacob in der 48. Minute die Partie kurzzeitig ins Wanken brachte. Zuvor hatten Silvan Küter (30.) und Luis Suter (55.) den FC bereits nach vorn gebracht. Ian Häberle erhöhte in der 83. Minute sogar auf 3:0, ehe Niclas Winkler in der 90.+3 Minute den Ehrentreffer erzielte. Selbst in Unterzahl bleibt Strausberg das Maß aller Dinge. ---

Prenzlau feierte einen Auftritt der Extraklasse – das 7:1 gegen Ahrensfelde II war ein deutliches Ergebnis. Enrico Bressel eröffnete in der 8. Minute, danach folgte eine Offensivlawine: Johannes Turner traf in der 33. und 47. Minute, Danny Blume verwandelte zwei Strafstöße (45.+2 und 64.), während Marcel Blume in der 51. Minute und Florian Redmann in der 80. Minute nachlegten. Einziger Lichtblick für die Gäste: der Ehrentreffer von Justin-Gill Reisner in der 53. Minute. Ahrensfelde bleibt tief im Tabellenkeller, Prenzlau dagegen setzt ein Zeichen im Kampf um die sichere Zone. ---

Klosterfelde II bleibt eines der spannendsten Teams der Liga – manchmal wild, manchmal überragend. Beim 3:2 gegen Lunow/Oderberg war alles dabei: Lukas Bruhn traf schon in der 5. Minute, Oleksandr Bezruk erhöhte kurz nach der Pause in der 47. Minute. Doch Lunow gab sich nicht geschlagen: Philip Baier (51.) und Malik Horn (76.) glichen aus. Als sich alles auf ein Remis zubewegte, verwandelte Willi Berg in der 88. Minute einen Strafstoß zum viel umjubelten Sieg. ---