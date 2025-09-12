FC Strausberg setzt gegen Union Klosterfelde II die Siegesserie fort

Die Landesklasse Nord wurde heute der 3. Spieltag mit einem spannenden Duell gestartet, in dem der FC Strausberg seine weiße Weste verteidigte. Vor heimischem Publikum bezwangen die Gastgeber die SG Union 1919 Klosterfelde II mit 2:1.

Der FC Strausberg zeigte auch in seinem dritten Saisonspiel, warum er aktuell zu den stärksten Mannschaften der Liga zählt. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase war es Silvan Küter, der in der 37. Minute die Führung erzielte. Mit diesem Treffer im Rücken spielte Strausberg zielstrebiger und erhöhte in der 56. Minute durch Sven Müller auf 2:0. Union Klosterfelde II gab jedoch nicht auf. In der Schlussphase wurde die Mannschaft für ihren Einsatz belohnt, als Willi Berg in der 89. Minute zum 2:1 traf. Doch trotz dieses späten Anschlusstreffers reichte es für die Gäste nicht mehr zu einem Punktgewinn. ---

Für den SV Grün-Weiss Ahrensfelde II verlief der Saisonstart denkbar schlecht. Nach zwei Niederlagen steht die Mannschaft am Tabellenende. Zuletzt unterlag man Schorfheide Joachimsthal mit 1:2, obwohl Olivier-Bach Phan noch einmal für Spannung sorgte. Nun kommt mit dem 1. SV Oberkrämer 11 ein echtes Schwergewicht. Die Gäste haben bisher alle drei Spiele gewonnen, zuletzt mit 2:0 gegen Sachsenhausen II, und verfügen über eine der besten Defensiven der Liga. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, doch Ahrensfelde II wird sich mit aller Kraft wehren. ---

Der Birkenwerder BC ist mit nur einem Punkt aus drei Spielen schwach gestartet. Beim 1:4 gegen Templin konnte lediglich Lewin Winter zwischenzeitlich ausgleichen, ehe die Partie klar verloren ging. Der kommende Gegner Eintracht Wandlitz zeigte hingegen zuletzt Moral, kämpfte sich gegen Spitzenreiter Gartz nach einem 0:4-Rückstand noch auf 3:4 heran. Mit drei Punkten aus zwei Spielen rangieren die Gäste im Mittelfeld und wollen nun weiter nachlegen. Birkenwerder braucht dagegen dringend einen Befreiungsschlag, um nicht früh im Tabellenkeller zu bleiben. ---

Die SpG Lunow/Oderberg hat zuletzt beim 2:0 gegen Joachimsthal den ersten Saisonsieg gefeiert. Früh brachte Maxime Gertz sein Team in Führung, Dandy Täge machte in der zweiten Halbzeit alles klar. Nun empfängt Lunow die SC Oberhavel Velten, die erst einen Punkt sammeln konnte. Nach einem 1:1 gegen Sachsenhausen II folgte eine 1:2-Niederlage gegen Oberkrämer. Velten steht damit unter Druck, während Lunow die Chance hat, sich im Tabellenmittelfeld festzusetzen. ---

Der SC Victoria Templin sorgte zuletzt für Aufsehen. Nach zwei Niederlagen gelang gegen Birkenwerder ein klares 4:1, bei dem Quintin Schönherr mit zwei Treffern glänzte. Allerdings schwächte sich Templin mit der Gelb-Roten Karte von Lukas Trapp. Nun wartet mit Rot-Weiß Schönow ein Gegner, der einen Sieg und eine Niederlage verbucht hat. Beim 4:2 gegen Wriezen überzeugte vor allem die Offensive. Beide Teams wollen den Anschluss an das Mittelfeld halten – ein intensives Duell ist zu erwarten. ---

Blau-Weiß Wriezen steht nach zwei Niederlagen noch ohne Punkte da. Besonders schmerzhaft war das 2:4 bei Rot-Weiß Schönow, bei dem die Defensive anfällig wirkte. Der kommende Gegner Sachsenhausen II dagegen hat schon zwei Siege eingefahren, ehe man zuletzt in Oberkrämer mit 0:2 verlor. Beim 5:2 gegen Gramzow zuvor hatte Tobias Lindner dreifach getroffen. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, während Wriezen auf eine Überraschung vor eigenem Publikum hofft. ---

Blau-Weiß Gartz ist mit drei Siegen in Serie furios in die Saison gestartet. Der 2:1-Auswärtserfolg in Klosterfelde war hart erkämpft, Mateusz Krol und Marian Mecklenburg mit Foulelfmeter sorgten für die Entscheidung. Nun empfängt der Tabellenführer den FSV Rot-Weiß Prenzlau, der nach dem Punktabzug bei einem Zähler steht. Alles spricht für Gartz, doch Prenzlau will den Spitzenreiter zumindest ärgern und sich über eine kompakte Defensive ins Spiel kämpfen. ---

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr VfB Gramzow VfB Gramzow FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal 14:00 PUSH