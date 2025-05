FC Strausberg rückt Angermünder FC, der verliert, auf die Pelle

– Foto: K.W.

Am 24. Spieltag der Landesklasse Nord ist der Titelkampf wieder völlig offen. Der TuS 1896 Sachsenhausen II sorgte mit einem 2:0-Sieg über den Spitzenreiter Angermünder FC für die Überraschung des Spieltags. Nutznießer war der FC Strausberg, der durch einen Auswärtssieg in Wandlitz auf zwei Punkte heranrückt. Auch Schönow und Gartz feierten Erfolge.

Vor 42 Zuschauern zeigte Sachsenhausen II eine hochkonzentrierte Leistung gegen den Tabellenführer. Christopher Groll brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, Tobias Lindner erhöhte per Foulelfmeter in der 70. Minute auf 2:0. Angermünde fand kaum Zugriff auf das Spiel und musste die fünfte Saisonniederlage hinnehmen. Sachsenhausen verbessert sich mit dem Heimsieg. ---

In einem emotionalen Spiel vor 227 Zuschauern ging Prenzlau in der 58. Minute durch Florian Redmann überraschend in Führung. Doch Gartz antwortete spät, aber entschlossen: Martin Lenke traf in der 77. Minute zum Ausgleich, Mateusz Krol drehte das Spiel in der 90. Minute. Kurz darauf sah Tom Wege wegen Meckerns Gelb-Rot. Gartz bleibt mit nun 42 Punkten vorne dabei, Prenzlau steckt weiter tief im Abstiegskampf. ---

Velten setzte ein deutliches Ausrufezeichen beim Auswärtsspiel in Gramzow. Bereits in der zweiten Minute brachte Salim Abderrahmane die Gäste in Führung, Jannis Göbel legte in der 18. Minute nach. Sarafin Schummert setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt. Velten klettert mit dem überzeugenden Erfolg, Gramzow bleibt bei 30 Punkten stehen. ---

Im Duell reichte ein frühes Tor für die Entscheidung. Julius Schneider erzielte bereits in der 8. Minute den Treffer des Tages. Joachimsthal verteidigte die knappe Führung konsequent und ließ kaum Chancen zu. Ahrensfelde blieb im Spiel, fand jedoch kein Durchkommen. ---

Trotz Favoritenrolle musste sich Oberkrämer gegen Schlusslicht Vierraden mit einem Punkt begnügen. Leo Kraul brachte die Gäste in der 13. Minute überraschend in Führung. David Rohrlack drehte die Partie mit Treffern in der 33. und 49. Minute, doch Vierraden zeigte Moral. In der 87. Minute gelang Martin Emeling der viel umjubelte Ausgleich. Vierraden holt damit den fünften Punkt in dieser Saison. ---

Strausberg wurde zunächst in Wandlitz kalt erwischt: Paul Roller brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung. Doch Strausberg zeigte eine Reaktion. Luis Suter glich nur sieben Minuten später aus. Ben Jacob erzielte in der 32. Minute den Treffer zum 2:1 und drehte damit das Spiel. In der zweiten Halbzeit ließ Strausberg nichts mehr anbrennen. Mit dem Auswärtssieg verkürzt das Team den Rückstand auf Spitzenreiter Angermünde auf zwei Punkte. ---

Wriezen dominierte das Heimspiel gegen Birkenwerder. Jonas Koch brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung und traf auch in der 72. Minute zum 2:0. Kilian Karpe (78.) und Sebastian Juhre (86.) erhöhten auf 4:0. Birkenwerder blieb harmlos und musste die elfte Saisonniederlage hinnehmen. ---