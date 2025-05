FC Strausberg muss im Verfolgerduell zum TuS Sachsenhausen II

Am 26. Spieltag der Landesklasse Nord steht ein Verfolgerduell an: Der TuS 1896 Sachsenhausen II empfängt den FC Strausberg. Tabellenführer Angermünder FC trifft auf einen formstarken Gegner. In der unteren Tabellenhälfte spitzen sich die Duelle im Abstiegskampf zu. Schon am heutigen Freitagabend beginnt ein Spieltag mit vielen brisanten Paarungen.