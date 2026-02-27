 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

FC Strausberg marschiert: Wer stoppt den einsamen Spitzenreiter?

Spitzenreiter Strausberg greift nach der Krone, während im Tabellenkeller der Landesklasse Nord die Nerven blank liegen.

von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz

Es ist ein Wochenende der Extreme in der Landesklasse Nord, wenn der 16. Spieltag die Fußballherzen der Region in Atem hält. Während die bittere Nachricht der Absage des Duells zwischen dem FSV Schorfheide Joachimsthal und dem SC Oberhavel Velten die Fans und Spieler enttäuscht zurücklässt, brennt auf den anderen Plätzen der Rasen. An der Tabellenspitze einsam thronend, blickt der FC Strausberg mit 37 Punkten auf die Konkurrenz herab, während am anderen Ende der Tabelle die SG Ahrensfelde II mit nur acht Zählern verzweifelt gegen den drohenden Abgrund kämpft. Es ist die Zeit der Wahrheit, in der jede Grätsche, jeder Pass und jeder Schweißtropfen über Aufstiegsträume und Existenzängste entscheidet.

---

Morgen, 12:45 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
12:45

Das Wochenende beginnt mit einem hochemotionalen Duell im Tabellenkeller. Die Reserve aus Sachsenhausen, derzeit mit 18 Punkten auf dem zehnten Rang, empfängt das abgeschlagene Schlusslicht aus Ahrensfelde. Für die Gäste, die mit nur acht Punkten den letzten Platz belegen, ist dies vielleicht eine der letzten Chancen, den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt am Glimmen zu halten. Die Sachsenhausener gehen jedoch mit der psychologischen Stärke des Hinspiels in diese Partie, welches sie auswärts bereits souverän mit 2:0 für sich entscheiden konnten.

Morgen, 15:00 Uhr
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
15:00

In Birkenwerder treffen Welten aufeinander. Der heimische BC kämpft mit 15 Punkten auf dem 14. Platz ums nackte Überleben in der Liga. Zu Gast ist kein Geringerer als der Tabellenzweite aus Gartz, der mit 29 Punkten die erste Verfolgerrolle des Spitzenreiters einnimmt. Die Erinnerung an das Hinspiel ist für Birkenwerder ein regelrechtes Trauma: Damals wurden sie von Gartz mit 4:0 förmlich überrollt. Rafal Gnap avancierte mit einem lupenreinen Hattrick zum 1:0, 2:0 und 3:0 zum Schreckgespenst der Defensive, bevor Cedric Brandenburg mit dem 4:0 den Endstand markierte. Gartz braucht den Sieg, um Strausberg nicht aus den Augen zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
15:00

Wenn der BSV Rot-Weiß Schönow den VfB Gramzow empfängt, liegt eine ganz besondere Spannung in der Luft. Schönow rangiert mit 23 Punkten auf einem soliden sechsten Platz, während Gramzow mit 13 Punkten auf dem 15. Rang tief im Abstiegssumpf steckt. Doch die Statistik des Hinspiels stellt die Tabellensituation völlig auf den Kopf: Damals demütigte Gramzow die Schönower mit einem unglaublichen 7:1-Kantersieg. Für Schönow ist dieses Spiel daher weit mehr als eine Jagd nach Punkten – es ist die Chance zur emotionalen Wiedergutmachung für eine der bittersten Niederlagen der Saison.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
15:00

Der unangefochtene Branchenprimus bittet zum Tanz. Der FC Strausberg dominiert die Liga mit 37 Punkten aus 14 Spielen und einer beeindruckenden Serie von zwölf Siegen. Gegner ist der FSV Blau-Weiß Wriezen, der mit 15 Punkten auf Platz 13 jeden Zähler benötigt, um nicht tiefer in den Keller zu rutschen. Dass Wriezen ein unangenehmer Gegner sein kann, bewies das Hinspiel, als Strausberg sich nur mühsam durch ein Tor von Sven Müller mit 1:0 durchsetzen konnte. Die Favoritenrolle ist klar vergeben, doch im Fußball ist der Weg zum Thron oft steinig.

Morgen, 15:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
15:00

Ein Duell im oberen Mittelfeld erwartet die Zuschauer in Oberkrämer. Die Hausherren stehen mit 24 Punkten auf dem vierten Platz und schielen mit Ehrgeiz auf die Podestplätze. Die Spielgemeinschaft aus Lunow und Oderberg reist als Tabellenachter mit 19 Punkten an und möchte den Anschluss an das obere Drittel festigen. Bereits das Hinspiel war eine nervenaufreibende Angelegenheit auf Augenhöhe, die Oberkrämer durch einen Treffer von Leon Winzler knapp mit 1:0 gewann. Es ist ein Spiel, in dem Nuancen über Sieg oder Niederlage entscheiden werden.

__________________________________________________________________________________________________

