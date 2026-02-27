FC Strausberg marschiert: Wer stoppt den einsamen Spitzenreiter? Spitzenreiter Strausberg greift nach der Krone, während im Tabellenkeller der Landesklasse Nord die Nerven blank liegen. von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Es ist ein Wochenende der Extreme in der Landesklasse Nord, wenn der 16. Spieltag die Fußballherzen der Region in Atem hält. Während die bittere Nachricht der Absage des Duells zwischen dem FSV Schorfheide Joachimsthal und dem SC Oberhavel Velten die Fans und Spieler enttäuscht zurücklässt, brennt auf den anderen Plätzen der Rasen. An der Tabellenspitze einsam thronend, blickt der FC Strausberg mit 37 Punkten auf die Konkurrenz herab, während am anderen Ende der Tabelle die SG Ahrensfelde II mit nur acht Zählern verzweifelt gegen den drohenden Abgrund kämpft. Es ist die Zeit der Wahrheit, in der jede Grätsche, jeder Pass und jeder Schweißtropfen über Aufstiegsträume und Existenzängste entscheidet.

Das Wochenende beginnt mit einem hochemotionalen Duell im Tabellenkeller. Die Reserve aus Sachsenhausen, derzeit mit 18 Punkten auf dem zehnten Rang, empfängt das abgeschlagene Schlusslicht aus Ahrensfelde. Für die Gäste, die mit nur acht Punkten den letzten Platz belegen, ist dies vielleicht eine der letzten Chancen, den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt am Glimmen zu halten. Die Sachsenhausener gehen jedoch mit der psychologischen Stärke des Hinspiels in diese Partie, welches sie auswärts bereits souverän mit 2:0 für sich entscheiden konnten.

In Birkenwerder treffen Welten aufeinander. Der heimische BC kämpft mit 15 Punkten auf dem 14. Platz ums nackte Überleben in der Liga. Zu Gast ist kein Geringerer als der Tabellenzweite aus Gartz, der mit 29 Punkten die erste Verfolgerrolle des Spitzenreiters einnimmt. Die Erinnerung an das Hinspiel ist für Birkenwerder ein regelrechtes Trauma: Damals wurden sie von Gartz mit 4:0 förmlich überrollt. Rafal Gnap avancierte mit einem lupenreinen Hattrick zum 1:0, 2:0 und 3:0 zum Schreckgespenst der Defensive, bevor Cedric Brandenburg mit dem 4:0 den Endstand markierte. Gartz braucht den Sieg, um Strausberg nicht aus den Augen zu verlieren.

Wenn der BSV Rot-Weiß Schönow den VfB Gramzow empfängt, liegt eine ganz besondere Spannung in der Luft. Schönow rangiert mit 23 Punkten auf einem soliden sechsten Platz, während Gramzow mit 13 Punkten auf dem 15. Rang tief im Abstiegssumpf steckt. Doch die Statistik des Hinspiels stellt die Tabellensituation völlig auf den Kopf: Damals demütigte Gramzow die Schönower mit einem unglaublichen 7:1-Kantersieg. Für Schönow ist dieses Spiel daher weit mehr als eine Jagd nach Punkten – es ist die Chance zur emotionalen Wiedergutmachung für eine der bittersten Niederlagen der Saison.

Der unangefochtene Branchenprimus bittet zum Tanz. Der FC Strausberg dominiert die Liga mit 37 Punkten aus 14 Spielen und einer beeindruckenden Serie von zwölf Siegen. Gegner ist der FSV Blau-Weiß Wriezen, der mit 15 Punkten auf Platz 13 jeden Zähler benötigt, um nicht tiefer in den Keller zu rutschen. Dass Wriezen ein unangenehmer Gegner sein kann, bewies das Hinspiel, als Strausberg sich nur mühsam durch ein Tor von Sven Müller mit 1:0 durchsetzen konnte. Die Favoritenrolle ist klar vergeben, doch im Fußball ist der Weg zum Thron oft steinig.