FC Strausberg marschiert – FSV Rot-Weiß Prenzlau dreht auf

In einem ausgeglichenen Spiel gingen die Gäste aus Oberkrämer früh durch Yannick Busch in der neunten Minute in Führung. Manuel Thomas glich für Wandlitz in der elften Minute aus. Busch traf kurz vor der Pause erneut, diesmal in der 45. Minute. Tristan Schwitzer stellte in der 61. Minute auf 2:2 – dabei blieb es.

Das Topspiel des Spieltags lieferte acht Tore. Birkenwerder legte durch Max Meller (9.) und Dominic Webers (10.) blitzschnell vor. Tim Matzat (33.) und Max-Jannes Borchert (42.) glichen für Velten bis zur Halbzeit aus. Marlon Mörcke brachte Birkenwerder in der 62. Minute wieder in Front und legte in der 71. Minute zum 4:2 nach. Die Gäste gaben nicht auf: Simon Barczewicz (59.) und Marvin Kammhoff (76.) erzielten noch den 4:4-Endstand.

Gartz siegte knapp gegen Ahrensfelde II. Marian Mecklenburg erzielte in der 43. Minute das 1:0. Max Herrmann gelang den Gästen in der 82. Minute noch der Anschluss, doch ein weiteres Tor blieb aus. Der zweite Treffer für Gartz fiel laut Datenlage ohne Torschützenangabe. Gartz festigt mit diesem Sieg Platz zwei in der Tabelle.

Gramzow gewann auswärts durch einen frühen Doppelschlag: Matthias Kowalski (11.) und Max Stegemann (18.) stellten schnell auf 2:0. Klosterfelde antwortete durch William Giegold (11.) und Willi Berg (42.) – nach 42 Minuten stand es 2:2. Julius Stephan erzielte in der 55. Minute den Siegtreffer für Gramzow.

Templin siegte verdient gegen Wriezen, das ohne Torerfolg blieb. Philipp Behrens erzielte in der siebten Minute das 1:0 und traf in der Nachspielzeit (90.) zum 3:0. Der Torschütze des zweiten Treffers ist in den vorliegenden Daten nicht vermerkt.

Schönow startete stark: Mino Lehnhardt traf bereits in der sechsten Minute zur Führung. Philip Baier (17.) und Eric Meyer (18.) drehten das Spiel mit zwei schnellen Treffern für die Gastgeber. In der zweiten Halbzeit übernahm Schönow wieder die Kontrolle – Paul Rubel erzielte in der 70. und 80. Minute seinen Doppelpack und sicherte Schönow den 4:2-Sieg. Auch hier ist ein weiteres Schönow-Tor in den Daten ohne separate Minutenangabe erfasst.

Der Tabellenführer ließ Sachsenhausen II keine Chance. Sven Müller traf bereits in der sechsten Minute zur Führung, Ben Jacob erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. Mit nun 60 Punkten aus 24 Spielen und 14 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten BW Gartz (46 Punkte, 25 Spiele) steht Strausberg kurz vor dem Meistertitel – der Gewinn der Landesklasse Nord ist bei entsprechender Punktedifferenz in dieser Phase der Saison nur noch schwer zu verhindern.