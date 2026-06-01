FC Strausberg marschiert - ein Spieltag ohne Gnade

Ein beeindruckender Auftritt von Ahrensfelde auf eigenem Platz. Prenzlau legte zwar durch Christoph Schmidt bereits in der 1. Minute vor, doch Ahrensfelde antwortete entschlossen: Justin Lauterbach traf in der 20. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause drehte Ahrensfelde auf - Jeremy Schröder erhöhte in der 47. Minute auf 2:1, Michael Kipp traf in der 58. Minute zum 3:1, Schröder legte in der 62. Minute nach, und Olivier-Bach Phan setzte in der 66. Minute den Schlusspunkt zum 5:1. Ahrensfelde klettert auf Rang 14 mit 32 Punkten, Prenzlau fällt auf Platz 13 mit 33 Punkten zurück.

Klosterfelde ließ Lunow/Oderberg keine Chance. Die Gäste kontrollierten die Partie von Beginn an und erzielten alle vier Treffer in der zweiten Hälfte: Oleksandr Bezruk traf in der 34. Minute zur Führung, Willi Berg erhöhte in der 65. Minute, Tim Dünow legte in der 72. Minute nach, und Niclas Volz setzte in der 89. Minute den Endstand zum 4:0. Klosterfelde springt auf Rang vier mit 43 Punkten. Lunow/Oderberg verbleibt auf Platz zehn mit 35 Punkten.

Der Meister ließ auch beim Tabellendritten nichts anbrennen. Melvin Gohlke brachte Strausberg in der 10. Minute in Führung, Silvan Küter erhöhte kurz nach der Pause in der 50. Minute auf 2:0. Niklas Falkowski gelang Velten in der 55. Minute der Anschlusstreffer, doch Ben Jacob stellte in der 72. Minute den 3:1-Endstand wieder her. Strausberg festigt mit 66 Punkten Platz eins, Velten bleibt mit 47 Punkten auf Rang drei hinter Gartz.

Ein klarer Heimsieg für Wriezen. Friedrich Tänzer eröffnete den Torreigen bereits in der 5. Minute, Niclas Peter Buch legte in der 10. Minute nach. Marlon Mörcke traf in der 33. Minute für Birkenwerder zum zwischenzeitlichen 2:1, doch Justin Gärtner (35.) und Patrick Serges Biwongo (37.) schossen Wriezen noch vor der Halbzeit auf 4:1. Sebastian Juhre vollendete in der 48. Minute zum 5:1-Endstand. Wriezen klettert mit 29 Punkten auf Rang 16, punktgleich mit Birkenwerder auf Platz 15, das ebenfalls 29 Punkte hält.

Eine knappe, aber verdiente Partie für Gramzow. Wandlitz ging durch Manuel Thomas in der 21. Minute in Führung, doch Michel Sziede glich in der 31. Minute aus. Julius Stephan brachte Gramzow in der 41. Minute mit 2:1 in Front. Wandlitz kämpfte sich zurück: Andreas Boddenberg traf in der 90. Minute zum 2:2 - doch Robin Gruening hatte Gramzow bereits in der 87. Minute mit dem 3:2 auf Siegkurs gebracht, sodass der späte Treffer Wandlitz nicht mehr half. Gramzow steht mit 35 Punkten auf Rang neun, Wandlitz fällt mit 35 Punkten auf Platz zwölf.

Luca-Elias Röwer war der Mann des Spiels - und wie. Der Oberkrämer-Stürmer erzielte alle drei Treffer seiner Mannschaft: zunächst in der 12. Minute, dann in der 63. und der 64. Minute - ein Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden, der die Partie endgültig entschied. Schönow blieb ohne eigenen Torerfolg und fällt auf Platz fünf mit 41 Punkten. Oberkrämer verbessert sich auf Rang elf mit 35 Punkten.

Ein knappes, aber entscheidendes Ergebnis für Joachimsthal. Lazaros Kesof traf bereits in der 9. Minute zum einzigen Tor der Partie - danach verteidigte Joachimsthal den Vorsprung konsequent bis zum Abpfiff. Sachsenhausen fand kein Mittel gegen die kompakte Defensive und bleibt ohne Torerfolg. Joachimsthal klettert auf Rang acht mit 38 Punkten, Sachsenhausen fällt auf Platz sieben mit 38 Punkten - punktgleich, aber mit schlechterer Tordifferenz.