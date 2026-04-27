FC Strausberg festigt Spitze – Spektakel im Tabellenkeller Landesklasse Nord: Der Tabellenführer dreht die Partie in Lunow, während Wriezen und Gramzow sich einen Acht-Tore-Krimi liefern. von LS · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tom Krompa

In der Landesklasse Nord brachte der 23. Spieltag wegweisende Ergebnisse im Kampf um die Meisterschaft und das Überleben in der Liga. Während der FC Strausberg seine Dominanz mit einem Sieg in der Fremde untermauerte und nun 54 Punkte aufweist, kämpften die Mannschaften am Tabellenende mit offenem Visier. Besonders der Punktgewinn von Ahrensfelde II in Templin und das torreiche Unentschieden zwischen Wriezen und Gramzow sorgen dafür, dass die Entscheidung im Tabellenkeller weiter vertagt wird. Die Intensität auf den Plätzen war spürbar, als die Teams vor insgesamt beachtlichen Zuschauerkulissen um jeden Zentimeter Rasen rangen.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz BW Gartz 1. SV Oberkrämer 11 Oberkrämer 2 0 Abpfiff Vor 136 Zuschauern in Gartz festigten die Hausherren ihren zweiten Tabellenplatz. Den Grundstein für den Erfolg legte Marian Mecklenburg, der in der 35. Minute zum 1:0 traf. In der zweiten Halbzeit sorgte Rafal Gnap in der 52. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Gartz bleibt mit nun 43 Punkten der erste Verfolger der Spitze, während Oberkrämer im gesicherten Mittelfeld verharrt.

Eine Überraschung gelang dem bisherigen Tabellenschlusslicht aus Ahrensfelde vor 190 Zuschauern. In einer bis zum Ende spannenden Partie brachte Leo Buchholz die Gäste in der 49. Minute mit 0:1 in Führung. Erst tief in der Nachspielzeit, in der zehnten Minute der Extrazeit (90.+10), machte Mike De Rapper mit dem Tor zum 0:2-Endstand den Auswärtssieg perfekt. Ahrensfelde II klettert durch diese drei Punkte in der Tabelle und gibt die rote Laterne vorerst ab.

In Wriezen erlebten 150 Zuschauer ein torreiches Unentschieden, das an Dramatik kaum zu überbieten war. R. Gruening eröffnete in der 38. Minute für die Gäste zum 0:1, worauf N. Buch in der 44. Minute zum 1:1 ausglich. Kurz nach der Pause brachte R. Palow Gramzow in der 48. Minute wieder mit 1:2 in Front, doch erneut glich N. Buch in der 53. Minute zum 2:2 aus. Das Hin und Her setzte sich fort: J. Stephan traf in der 55. Minute zum 2:3 und R. Gruening erhöhte in der 63. Minute auf 2:4. Wriezen bewies jedoch Moral: S. Juhre verkürzte in der 73. Minute auf 3:4, bevor M. Goldbach in der 77. Minute den Treffer zum 4:4-Endstand markierte.

Der Tabellenführer aus Strausberg musste vor lediglich 10 Zuschauern zunächst einen Rückschlag hinnehmen. Friedrich Goldbeck brachte die Hausherren bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte der Favorit jedoch auf: Ben Jacob glich in der 50. Minute zum 1:1 aus und erzielte nur sieben Minuten später (57.) die 1:2-Führung. Kurz vor dem Abpfiff sorgte Max Röhr in der 87. Minute mit dem 1:3 für klare Verhältnisse und den Ausbau der Tabellenführung auf 54 Punkte.

Vor 108 Zuschauern in Prenzlau war Dennis Ulbrich der entscheidende Akteur für die Gäste. Er brachte Schönow in der 53. Minute mit 0:1 in Führung. Johannes Turner gelang in der 67. Minute der Ausgleich zum 1:1 für die Prenzlauer. Doch in der Schlussphase schlug erneut Dennis Ulbrich zu und markierte in der 81. Minute den 1:2-Siegtreffer für Schönow, das damit seinen Platz in der Spitzengruppe festigt.

In Sachsenhausen sahen lediglich 30 Zuschauer eine torreiche Begegnung. Tobias Boremski brachte die Hausherren bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung, Erik Beutke erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Wandlitz kam durch Roman Schmidt in der 30. Minute auf 2:1 heran, doch erneut Erik Beutke stellte in der 43. Minute den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Nach dem Seitenwechsel vollendete Erik Beutke in der 54. Minute mit dem 4:1 seinen Torreigen, ehe Jannis Thome in der 56. Minute den Endstand zum 4:2 markierte.

Vor 76 Zuschauern lieferten sich Birkenwerder und Joachimsthal ein packendes Duell. Moritz Fedder brachte die Gäste in der 49. Minute mit 0:1 in Führung. Birkenwerder drehte das Spiel durch einen Doppelpack von Dominic Webers, der in der 53. Minute zum 1:1 und in der 66. Minute zum 2:1 traf. In der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) rettete Moritz Fedder mit seinem zweiten Tor zum 2:2-Endstand den Gästen noch einen Punkt.