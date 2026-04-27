 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

FC Strausberg festigt Spitze – Spektakel im Tabellenkeller

Landesklasse Nord: Der Tabellenführer dreht die Partie in Lunow, während Wriezen und Gramzow sich einen Acht-Tore-Krimi liefern.

von LS · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tom Krompa

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In der Landesklasse Nord brachte der 23. Spieltag wegweisende Ergebnisse im Kampf um die Meisterschaft und das Überleben in der Liga. Während der FC Strausberg seine Dominanz mit einem Sieg in der Fremde untermauerte und nun 54 Punkte aufweist, kämpften die Mannschaften am Tabellenende mit offenem Visier. Besonders der Punktgewinn von Ahrensfelde II in Templin und das torreiche Unentschieden zwischen Wriezen und Gramzow sorgen dafür, dass die Entscheidung im Tabellenkeller weiter vertagt wird. Die Intensität auf den Plätzen war spürbar, als die Teams vor insgesamt beachtlichen Zuschauerkulissen um jeden Zentimeter Rasen rangen.

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Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
2
0
Abpfiff

Vor 136 Zuschauern in Gartz festigten die Hausherren ihren zweiten Tabellenplatz. Den Grundstein für den Erfolg legte Marian Mecklenburg, der in der 35. Minute zum 1:0 traf. In der zweiten Halbzeit sorgte Rafal Gnap in der 52. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Gartz bleibt mit nun 43 Punkten der erste Verfolger der Spitze, während Oberkrämer im gesicherten Mittelfeld verharrt.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
0
2
Abpfiff

Eine Überraschung gelang dem bisherigen Tabellenschlusslicht aus Ahrensfelde vor 190 Zuschauern. In einer bis zum Ende spannenden Partie brachte Leo Buchholz die Gäste in der 49. Minute mit 0:1 in Führung. Erst tief in der Nachspielzeit, in der zehnten Minute der Extrazeit (90.+10), machte Mike De Rapper mit dem Tor zum 0:2-Endstand den Auswärtssieg perfekt. Ahrensfelde II klettert durch diese drei Punkte in der Tabelle und gibt die rote Laterne vorerst ab.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
4
4

In Wriezen erlebten 150 Zuschauer ein torreiches Unentschieden, das an Dramatik kaum zu überbieten war. R. Gruening eröffnete in der 38. Minute für die Gäste zum 0:1, worauf N. Buch in der 44. Minute zum 1:1 ausglich. Kurz nach der Pause brachte R. Palow Gramzow in der 48. Minute wieder mit 1:2 in Front, doch erneut glich N. Buch in der 53. Minute zum 2:2 aus. Das Hin und Her setzte sich fort: J. Stephan traf in der 55. Minute zum 2:3 und R. Gruening erhöhte in der 63. Minute auf 2:4. Wriezen bewies jedoch Moral: S. Juhre verkürzte in der 73. Minute auf 3:4, bevor M. Goldbach in der 77. Minute den Treffer zum 4:4-Endstand markierte.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
1
3
Abpfiff

Der Tabellenführer aus Strausberg musste vor lediglich 10 Zuschauern zunächst einen Rückschlag hinnehmen. Friedrich Goldbeck brachte die Hausherren bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte der Favorit jedoch auf: Ben Jacob glich in der 50. Minute zum 1:1 aus und erzielte nur sieben Minuten später (57.) die 1:2-Führung. Kurz vor dem Abpfiff sorgte Max Röhr in der 87. Minute mit dem 1:3 für klare Verhältnisse und den Ausbau der Tabellenführung auf 54 Punkte.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
1
2
Abpfiff

Vor 108 Zuschauern in Prenzlau war Dennis Ulbrich der entscheidende Akteur für die Gäste. Er brachte Schönow in der 53. Minute mit 0:1 in Führung. Johannes Turner gelang in der 67. Minute der Ausgleich zum 1:1 für die Prenzlauer. Doch in der Schlussphase schlug erneut Dennis Ulbrich zu und markierte in der 81. Minute den 1:2-Siegtreffer für Schönow, das damit seinen Platz in der Spitzengruppe festigt.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
4
2
Abpfiff

In Sachsenhausen sahen lediglich 30 Zuschauer eine torreiche Begegnung. Tobias Boremski brachte die Hausherren bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung, Erik Beutke erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Wandlitz kam durch Roman Schmidt in der 30. Minute auf 2:1 heran, doch erneut Erik Beutke stellte in der 43. Minute den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Nach dem Seitenwechsel vollendete Erik Beutke in der 54. Minute mit dem 4:1 seinen Torreigen, ehe Jannis Thome in der 56. Minute den Endstand zum 4:2 markierte.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
2
2
Abpfiff

Vor 76 Zuschauern lieferten sich Birkenwerder und Joachimsthal ein packendes Duell. Moritz Fedder brachte die Gäste in der 49. Minute mit 0:1 in Führung. Birkenwerder drehte das Spiel durch einen Doppelpack von Dominic Webers, der in der 53. Minute zum 1:1 und in der 66. Minute zum 2:1 traf. In der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) rettete Moritz Fedder mit seinem zweiten Tor zum 2:2-Endstand den Gästen noch einen Punkt.

Sa., 25.04.2026, 17:00 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
1
1
Abpfiff

Das späte Spiel des Tages vor 73 Zuschauern in Klosterfelde endete unentschieden. Lukas Bruhn brachte die Reserve von Union in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste aus Velten ließ nicht lange auf sich warten: Tom Siegert erzielte in der 41. Minute den Ausgleich zum 1:1. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten blieb es bei der Punkteteilung, wodurch Velten den dritten Tabellenplatz mit 39 Punkten absichert.

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