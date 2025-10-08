FC Strausberg - FC Energie Cottbus: Wichtige Infos für die Zuschauer

Zum Highlight-Spiel im Achtelfinale des Landespokals zwischen dem FC Strausberg und dem Drittligisten FC Energie Cottbus kommen wichtige Informationen für die Zuschauer. Dies hat der FC Strausberg dazu auf Instagram veröffentlicht:

Aufgrund der angespannten Parkplatzsituation empfehlen wir allen Besuchern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen.

Am kommenden Samstag trifft unsere ERSTE im Achtelfinale des Landespokal Brandenburg auf den @fc_energie_cottbus_official. Hier folgen die wichtigsten organisatorischen Informationen für einen reibungslosen Ablauf am Spieltag selbst!

Wer mit der Bahn anreist, kann die Bahnhöfe Strausberg Nord (ca. 1,8 km entfernt) oder Strausberg Stadt (ca. 1,4 km entfernt) ansteuern und von dort zur Energie-Arena laufen. Auch eine Anreise mit der Tram bis zur Endhaltestelle Lustgarten (ca. 1,5 km entfernt) ist möglich.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, kann die Parkplätze in der Wriezener Straße (ca. 500 m entfernt) und Müncheberger Straße (ca. 1 km entfernt) anfahren, sowie die Parkplätze an den Bahnhöfen Strausberg Nord und Strausberg Stadt.

Der Einlass beginnt um 13:30 Uhr, die Tageskassen für den Heim- und Gästebereich öffnen ebenfalls um 13:30 Uhr. Sowohl der Heim- als auch der Gästebereich haben Zugang zu eigenen Toiletten, Getränken und Speisen.

Achtung: Es ist ausschließlich Barzahlung möglich!

Eine Abgabemöglichkeit für Taschen und Rucksäcke besteht nicht!

Verboten auf dem Gelände der Energie-Arena sind Pyrotechnik, Glasflaschen und Aufkleber jeglicher Art.

Lasst uns diesen Tag zu einem Fußballfest machen - zu einem Event, dass der ganzen Region noch viele Jahre in Erinnerung bleiben wird. Lasst uns gegenseitig mit Respekt und Toleranz begegnen. Gewalt und Beleidigungen haben in unserer Arena und generell im Fußball keinen Platz.

Der ganze Verein ist voller Vorfreude auf diesen Tag und freut sich auf jeden einzelnen Besucher und auf jedes FCS-Mitglied - Vorwärts Strausberg!