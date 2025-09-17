FC Strausberg - FC Energie Cottbus: Das ist der Austragungsort

Das Spiel im Achtelfinale des Landespokals Brandenburg des Drittligisten FC Energie Cottbus findet wie ausgelost beim FC Strausberg statt. Das teilt der FC Strausberg dazu mit:
Das Achtelfinale im Landespokal wird ein Heimspiel!
Nach intensiven Gesprächen mit allen wichtigen Behörden freuen wir uns sehr, euch mitteilen zu dürfen, dass wir das Spiel gegen den @fc_energie_cottbus_official im Achtelfinale des Landespokal-Brandenburg in der Energie-Arena in Strausberg austragen können!
Somit bestreiten wir das Achtelfinale gegen den Drittligisten am 11.10.2025 um 15 Uhr als ein Heimspiel. Wir freuen uns, euch alle an diesem Tag in der heimischen Energie-Arena begrüßen zu dürfen. Alle FCS-Mitglieder, Cottbus-Anhänger und Fußball-Interessierten. Lasst uns diesen Tag zu einem Highlight für die ganze Region machen!
Weitere Informationen zum Vorverkauf folgen in Kürze.
+++
So sehen die Paarungen des Achtelfinales aus, dabei gibt es schon eine Verlegung:
Fr., 10.10.25 19:00 Uhr 1. FC Guben - VfB 1921 Krieschow
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr SV Victoria Seelow - Ludwigsfelder FC
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FSV Optik Rathenow - RSV Eintracht 1949
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr VfL Nauen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - SV Babelsberg 03
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Strausberg - FC Energie Cottbus
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - FSV 63 Luckenwalde
Das war die 2. Runde:
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Union 1919 Klosterfelde 0:3
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr FC Energie Cottbus - SV Germania 90 Schöneiche 4:1
Sa., 06.09.25 13:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - VfB 1921 Krieschow 1:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Bernau - SV Victoria Seelow 1:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV Babelsberg 03 1:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - RSV Eintracht 1949 0:1
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC 2:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Oranienburger FC Eintracht 1901 2:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - VfB Hohenleipisch 1912 1:3
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - BSG Stahl Brandenburg 2:0
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:6
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Optik Rathenow 0:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Guben - SG Einheit Zepernick 1925 4:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr VfL Nauen - SV Eintracht Alt Ruppin 1:0
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Strausberg - SV Blau-Weiss Markendorf 4:3
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV 63 Luckenwalde 0:11