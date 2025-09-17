FC Strausberg - FC Energie Cottbus: Das ist der Austragungsort

– Foto: K.W.

Das Spiel im Achtelfinale des Landespokals Brandenburg des Drittligisten FC Energie Cottbus findet wie ausgelost beim FC Strausberg statt. Das teilt der FC Strausberg dazu mit:

Das Achtelfinale im Landespokal wird ein Heimspiel! Nach intensiven Gesprächen mit allen wichtigen Behörden freuen wir uns sehr, euch mitteilen zu dürfen, dass wir das Spiel gegen den @fc_energie_cottbus_official im Achtelfinale des Landespokal-Brandenburg in der Energie-Arena in Strausberg austragen können!

Somit bestreiten wir das Achtelfinale gegen den Drittligisten am 11.10.2025 um 15 Uhr als ein Heimspiel. Wir freuen uns, euch alle an diesem Tag in der heimischen Energie-Arena begrüßen zu dürfen. Alle FCS-Mitglieder, Cottbus-Anhänger und Fußball-Interessierten. Lasst uns diesen Tag zu einem Highlight für die ganze Region machen! Weitere Informationen zum Vorverkauf folgen in Kürze.